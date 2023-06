Eine Nabu-Plakette für ein „schwalbenfreundliches Haus“ geht nach Kirchseelte

Von: Jürgen Bohlken

Sie freute sich über die vom Nabu verliehene Plakette nebst Urkunde: Kristin Namyslo aus Kirchseelte. © Pohl

Kirchseelte/Wildeshausen – „Schwalben willkommen!“ heißt ein Projekt des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), das dafür wirbt, diesen Vögeln Raum zum Nisten und Brüten zu geben. Familien und Unternehmen, die Schwalben auf ihren Grundstücken ein Zuhause bieten, zeichnet auch die Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen aus. Die Plakette für ein „schwalbenfreundliches Haus“ konnte sie in diesem Jahr schon zweimal nebst Urkunde vergeben. In einem Fall ging sie nach Kirchseelte.

Dort, so der Nabu, freue sich die Familie Namyslo über inzwischen drei Mehlschwalbenpärchen, die in den Giebeln unter der Dachspitze Nester angelegt hätten. „Eins davon wurde übrigens kurzerhand von einem Spatzenpaar besetzt und verteidigt. Daraufhin begannen die Mehlschwalben mit einem ,Neubau’ direkt daneben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes.

Eins der Mehlschwalbennester haben kurzerhand Spatzen besetzt – und auch frech verteidigt. © Pohl

Die zweite Plakette hat eine Familie in Wildeshausen erhalten, die der Nabu nicht namentlich benennt. Dort, so melden die Naturschützer, „brüten Rauchschwalben ein Gelege von fünf Eiern aus“.

Das Problem, für die eigene Nachkommenschaft eine passende „Bleibe“ zu finden, ist nach Auskunft des Nabu mittlerweile durchaus grundsätzlicher Natur. Schwalben hätten es nämlich „zunehmend schwer“ bei der Suche nach geeigneten Nistplätzen. Viehställe und Hallen seien heutzutage zumeist abgedichtet. Rauchschwalben etwa fänden dort häufig keinen Unterschlupf mehr. Mehlschwalben wiederum scheiterten oftmals beim Nestbau unter Dachvorsprüngen „an den glatten Materialien, mit denen moderne Häuser gebaut werden“. Geschlüpfte Küken bräuchten indes als Futter „viele Insekten, deren Masse in den letzten Jahrzehnten dramatisch abgenommen hat“. Es komme daher leider nicht selten vor, „dass der Nachwuchs mangels Nahrung einfach verhungert“, beklagt der Nabu.

Das Gelege mit den fünf Schwalben-Eiern, die laut Nabu derzeit ausgebrütet werden. © Wolfgang Pohl (Nabu)

Umso mehr freut sich die Ortsgruppe mit den „schwalbenfreundlichen“ Familien darüber, „dass diese Glücksboten“ den Sommer in ihrer Nähe verbringen. boh