Kirchseelte: Von drei Jungtieren haben’s zwei geschafft

Von: Jürgen Bohlken

Zwei der drei Jungstörche haben überlebt. Vor rund 14 Tagen flogen sie aus – in Richtung Süden. © Brinkmann

Kirchseelte – Die Weißstörche, die in einem von Menschenhand gebauten Nest bei der Familie Brinkmann in Kirchseelte genistet haben, sind in den Süden geflogen. „Schon vor zwei Wochen“, berichtet Tobias Brinkmann. „Ob sie den langen Weg nach Afrika zurücklegen oder doch in Spanien überwintern, wird wohl ihr Geheimnis bleiben“, fügt er hinzu.

Von den drei Storchenküken, die zur Welt gekommen waren, hätten es leider nur zwei geschafft, bedauert er. „Vermutlich haben sich die beiden stärkeren Jungvögel gegen den kleineren Nachzügler behauptet, als die Elterntiere den Nachwuchs fütterten; der kleinere kam wohl zu kurz“, vermutet Tobias Brinkmann.

„Die Jungstörche waren gut an ihren schwarzen Schnäbeln und den schwarzen Beinen zu erkennen. Für die Elterntiere wurde es irgendwann zu eng im Storchennest. Sie verlagerten ihr Nachtquartier in den Wald und auf das Bettenhaus des ,Dreimädelhauses’. Bei Erntearbeiten mit einem Mähdrescher Ende Juli im Bereich Strodthoffs Kamp flogen die Jungvögel das erste Mal aus ihrem sicheren Nest. Trotz Bedenken, ob sie es denn wieder dorthin zurückschaffen, war das für die Jungvögel kein Problem“, schildert Brinkmann. Nur einige Wochen später hätten sie sich einer weit größeren Herausforderung stellen müssen: dem Flug in den Süden.

Auf dem Hotel des „Dreimädelhauses“: eins der beiden Elterntiere. © Brinkmann

Voller Erwartung hofft die Familie Brinkmann nun auf die Rückkehr der imposanten Zugvögel im kommenden Frühjahr. „Da es in der Umgebung weitere aufgestellte Nester gibt, beispielsweise in Groß Ippener, Heiligenrode oder in Fesenfeld, habe ich keine Angst, dass die Jungstörche ihr eigenes Nest nicht bewohnen können“, sagt Tobias Brinkmann.