Neue Bauplätze für Kirchseelte: „Beschleunigt“, nicht „schnell“

Von: Jürgen Bohlken

An der Bürsteler Straße will Kirchseelte in Richtung Norden wachsen. © Gemeinde

Kirchseelte – Den idealen Zeitpunkt, Bauland im größeren Stil zu schaffen, hat die Gemeinde Kirchseelte verpasst. Die Zinsen steigen. Die Baustoffpreise haben kräftig zugelegt. Lieferengpässe und übervolle Auftragsbücher der Handwerksbetriebe erschweren momentan zusätzlich die Verwirklichung des Traums von den eigenen vier Wänden. Gleichwohl soll es nun mit der Wohnbauentwicklung in Kirchseelte vorangehen. Rund 45 Bauplätze könnten an der Bürsteler Straße auf 4,35 Hektar Fläche – nördlich angrenzend an den vorhandenen Siedlungsbereich – entstehen.

Auf eine genaue Anzahl ließ sich Bürgermeister Klaus Stark am Donnerstagabend während der Gemeinderatssitzung allerdings nicht festnageln. Aus gutem Grund: Das jetzt mit dem Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Bürsteler Straße Nord“ (Nr. 30) eingeleitete Bauleitplanverfahren zwecks Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes steht ganz am Anfang.

Abgewickelt wird es „beschleunigt“ gemäß §13b des Baugesetzbuches. Damit entfällt der Zwang, die durch die Flächenversiegelungen bedingten Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen. „Die Gemeinde braucht keine externe Kompensationsfläche. Das ist ein riesiger Vorteil“, unterstrich Samtgemeindebauamtsleiter Jens Hüfner im Rat.

Solange die städtebauliche Ordnung nicht beeinträchtigt wird, braucht es keiner Änderung des Flächennutzungsplans.

Das Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt ebenfalls. „Das heißt natürlich nicht, dass man nicht trotzdem genau hingucken müsste, ob artenschutzrechtliche Belange den Zielen der Planung entgegenstehen“, beugte Hüfner etwaigen Missverständnissen vor.

In 13b-Verfahren reicht oft eine Stufe der Beteiligung von Öffentlichkeit und „Trägern öffentlicher Belange“ aus. Vorgeschrieben sind sonst zwei „Beteiligungsrunden“ vor (in die erste geht der „Vorentwurf“ ein, in die zweite der schon etwas weiter gediehene „Entwurf“). Die §13b-Regelung, letztlich eine Reaktion des Bundes auf den hohen Wohnbaubedarf, erspart es der Gemeinde Kirchseelte außerdem, bei der Samtgemeinde Harpstedt eine Änderung des Flächennutzungsplans zu beantragen. Im F-Plan ist der Geltungsbereich des soeben aufgestellten B-Plans „Bürsteler Straße Nord“ nämlich nicht etwa als Bauerwartungsland, sondern als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.

Wir müssen schon jetzt eine ganze Stange Geld mehr bezahlen, wenn wir bauen wollen. Das können sich viele bald gar nicht mehr leisten.

Im Grundsatz muss ein Bebauungsplan aus dem F-Plan entwickelt werden. Bei Anwendung der 13b-Regelung gilt indes laut Jens Hüfner: „Solange die städtebauliche Ordnung nicht beeinträchtigt wird, braucht es keiner Änderung des Flächennutzungsplans.“

„Beschleunigt“ bedeutet mit Blick auf die Dauer bis zum abschließenden Beschluss des aufgestellten B-Plans als Satzung übrigens noch lange nicht „schnell“. Den zeitlichen Rahmen grenzte Bürgermeister Stark auf mindestens „ein bis anderthalb Jahre“ ein. Das sei „das Minimum“, bekräftigte Hüfner.

Abbiegespur nötig?

„Warum dauert das so lange?“, grätschte ein Einwohner dazwischen. Weil einfach sehr viel abzuarbeiten sei, erwiderte der Bürgermeister. Das fange mit den zu begutachtenden Dingen an. Bodenuntersuchungen seien nötig. Ein Verkehrsgutachten müsse auf Grundlage des Verkehrsaufkommens und der -ströme etwa klären, ob es einer Abbiegespur auf der Bürsteler Straße bedürfe. Und dann müsse sich ja auch erst mal „ein Planer hinsetzen“ und die Grundstücke in Absprache mit der Gemeinde zuschneiden.

Der Bürger, der sich zu Wort gemeldet hatte, reagierte verschnupft. „Wir müssen schon jetzt eine ganze Stange Geld mehr bezahlen, wenn wir bauen wollen. Das können sich viele bald gar nicht mehr leisten“, sagte er. Im Unterschied zu anderen Mitgliedskommunen der Samtgemeinde sei in Kirchseelte „nichts passiert“; das sei einfach traurig.

Alles, was wir beschleunigen können, werden wir beschleunigen.

„Das stimmt so nicht“, widersprach Stark und ergänzte mit Hinweis auf die Sitzungsregularien: „Sie hätten sich in der ersten Bürgerfragestunde melden können und haben in der zweiten am Ende der Sitzung eine weitere Gelegenheit. Aber jetzt, in der laufenden Beratung, diskutieren wir nicht mit Zuhörern.“ Die Anmerkung sei nicht böse gemeint. „Alles, was wir beschleunigen können, werden wir beschleunigen“, sicherte Stark zu. Dass keine Kompensation nötig sei, wirke sich letztlich „auch in den Finanzen aus“. Bedürfte es einer Ausgleichsfläche, flössen die Kosten dafür in die Grundstückspreisbemessung ein; das entfalle aber nun.

Das Verfahren müsse „bis zum 31. Dezember 2024 durchgeführt sein“, erläuterte Jens Hüfner. Eine Voraussetzung für die Anwendung der 13b-Regelung sei, dass die Gesamtnettobaufläche 10.000 Quadratmeter nicht überschreite. Dies wäre mit einer Grundflächenzahl von 0,25 im Mittel hinzubekommen.

Die frühere Ratsfrau Birgit Zypress hinterfragte in der zweiten Bürgerfragestunde, ob das Bauamt personell aufgestockt werde. Da seien „so viele Leute in letzter Zeit krank gewesen“. Den angeblich hohen Krankenstand bestätigte Jens Hüfner nicht: „Das ist mir neu. Aber was die personelle Ausstattung angeht, bin ich ganz bei Ihnen.“