Gemeinde will bis zu drei Hundeklos schaffen

Behälter von unten entleerbar

Kirchseelte - An bis zu drei Stellen, so auch im Holzkamp, will die Gemeinde Kirchseelte Hundetoiletten installieren, jeweils bestehend aus einem von unten entleerbaren Müllbehälter und einem Kasten, aus dem sich Beutel für Hundekot entnehmen lassen. Letztere sollen eine grelle Farbe haben, damit sie auffallen und auch Verwendung finden.