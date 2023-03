Kirchseelter Feuerwehrförderverein vor der Gründung

Von: Jürgen Bohlken

Nach Wahlen, Ehrungen und Beförderungen: Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl, Lea Westermann, Andre Laukstadt, Tim Westermann sowie der stellvertretende Ortsbrandmeister Matthias Wolpmann und Kreisbrandmeister Frank Hattendorf. © Feuerwehr

Kirchseelte – In Harpstedt und Colnrade gibt es schon je einen Förderverein für die dort ansässigen Ortsfeuerwehren. Kirchseelte wird diesen Beispielen in Kürze folgen. Die ersten Weichen sind bereits gestellt. Am Sonnabend, 1. April, soll der Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte aus der Taufe gehoben werden.

Zur Gründungsversammlung, die um 15.30 Uhr im Kirchseelter Feuerwehrhaus beginnt, sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Angesichts des vielleicht stutzig machenden Termins sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um einen Aprilscherz handelt.

Sinn und Zweck des Vereins soll es sein, die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit innerhalb der Ortsfeuerwehr zu würdigen und zu unterstützen. Gefördert werden sollen die Jugendarbeit und die Kameradschaft – auch unter den Senioren – genauso wie etwa Teilnahmen an Leistungswettbewerben. Die Brandschützer so auszustatten und auszurüsten, dass sie ihren Auftrag vernünftig erfüllen können, bleibt hingegen eine Pflichtaufgabe der Samtgemeinde Harpstedt. Die Kommune muss dafür auch weiterhin die nötigen Mittel zur Verfügung stellen.

Wer an der Gründungsversammlung teilnimmt, geht keine Beitrittsverpflichtung ein. Willkommen fühlen dürfen sich ausdrücklich auch Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich ganz unverbindlich informieren möchten.

Im Zuge der Vereinsgründung sind Posten zu vergeben. Ins Auge gefasst ist ein fünfköpfiger Teamvorstand. Freiwillige, die willens wären, darin mitzuwirken, gibt es bereits. Nach dem „Startschuss“ wird es darum gehen, beim Amtsgericht den Eintrag ins Vereinsregister und beim Finanzamt die Erlangung der Gemeinnützigkeit zu erwirken.

Das Vereinsgründungsvorhaben ist kürzlich während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte unter „Verschiedenes“ zur Sprache gekommen – mit Hinweis auf den Gründungsversammlungstermin.

25 Einsätze, darunter 16 Hilfeleistungen

Ansonsten beherrschten Rück- und Ausblick, Ehrungen und Grußworte den Verlauf. Mit 25 Einsätzen liegt ein einsatzreiches Jahr hinter den aktiven Feuerwehrkameraden. Von insgesamt 16 Hilfeleistungen entfielen 14 auf das Orkanwochenende im Februar: Umgestürzte Bäume und abgerissene Äste (einige davon hatten Dächer beschädigt) wollten beseitigt werden. Zudem bescherten im Jahr 2022 neun Brandeinsätze der Einsatzabteilung Arbeit.

In guter Erinnerung blieb der Kreiskinderfeuerwehrtag im September. „Hier konnten die jungen Teilnehmer das Ausrücken der Einsatzkräfte live mitverfolgen – und hautnah miterleben, wie wichtig und spannend der Einsatz für die Feuerwehrleute ist“, berichtete der stellvertretende Ortsbrandmeister Matthias Wolpmann.

Nachträgliche Würdigung von 50 Jahren Feuerwehrmitgliedschaft durch eine kleine Abordnung im Rahmen eines „Hausbesuchs“: Helmut Hüneke, Patrick Hadeler, der geehrte Dieter Meyer-Jacob und Matthias Wolpmann (v.l.). © Feuerwehr

Der Kameradschaftspflege diente ein Grillfest. Das traditionelle Laternelaufen bot ebenfalls Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Mit Christian Kohl konnte die Einsatzabteilung einen Neuzugang verzeichnen. Dem stand ein Austritt gegenüber. Zu den 38 Einsatzkräften zählen 13 Atemschutzgeräteträger, die im vergangenen Jahr an Weiterbildungen teilnahmen. Mit deren Leistung zeigte sich Atemschutzwart Klaas Niermann sehr zufrieden. Zwei Kameraden wurden zusätzlich im Brandübungscontainer geschult, um ihre Fähigkeiten im Umgang mit gefährlichen Situationen zu verbessern.

Gruppenführer Stefan Meyer-Jacob berichtete von gut besuchten Dienstabenden mit Schulungen zu Themen rund um das Einsatzgeschehen. Dabei stand auch die Fortbildung nach der Feuerwehrdienstvorschrift im Fokus.

Die Jugendfeuerwehr sei gut aufgestellt, hieß es. Sie hat 19 Mitglieder in ihren Reihen. Um die Betreuung des Brandschützernachwuchses kümmern sich erfahrene Feuerwehrleute. Der stellvertretende Jugendwart Patrick Hadeler hob in seinem Bericht die Teilnahme am Samtgemeindezeltlager in Harpstedt hervor.

Mit Lea Westermann hat die Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte eine neue Schriftführerin. Matthias Wolpmann beförderte Tim Westermann zum Feuerwehrmann und Andre Laukstadt zum Oberfeuerwehrmann. Letzterer sowie Franz Backhaus und Klaus Grubert erhielten je eine Dankesmedaille für ihren Einsatz beim Moorbrand in Meppen.

„Im Nachgang“ wurde Dieter Meyer-Jacob für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt: Eine Abordnung besuchte ihn zu Hause und überreichte eine Urkunde sowie einen Präsentkorb als Dankeschön für langjähriges Engagement und Treue zur Feuerwehr.