Kirchkonzerte sollen auch Neugierde wecken

Nicht ganz fehlerfrei ist zum Bedauern von Pastorin Elisabeth Saathoff und Heinz-Jürgen Grashorn der neue Konzertflyer der evangelischen Christusgemeinde. So wird für das Gastspiel des Posaunenensembles „Bone appétit“ am 28. Juni 2020 kein Eintritt verlangt. Folglich entfällt der im Flyer angegebene Vorverkauf. Foto: Bohlken

Etwas mehr Neugierde von Harpstedtern, die Musik mögen, wünscht sich Heinz-Jürgen Grashorn. Er leitet die AG, die Konzerte in der Christuskirche organisiert. Der neue Programmflyer liegt vor.

VON JÜRGEN BOHLKEN

Harpstedt – Die Kirchkonzerte wollen vor allem Chören der evangelischen Gemeinde und Musikgruppen aus der Samtgemeinde Harpstedt ein Forum bieten. Darüber hinaus bedient die AG Musikgenres abseits des Mainstream. „Solche Konzerte lassen nicht alle Leute sofort sagen: ,Da wollen wir hin’. Wir schielen eben nicht nur auf Zuhörerzahlen, sondern möchten immer mal wieder auch Ausgefallenes bieten – Hochwertiges zu moderaten Ticketpreisen“, erläutert Grashorn.

Oft kostet der Live-Musikgenuss gar keinen Eintritt. Unter den acht Konzerten, die der neue Flyer bis Juli 2020 ankündigt, ist das immerhin dreimal der Fall; hier wird der Besucher nur am Ausgang um einen freiwilligen Beitrag zur Kollekte gebeten.

Mitunter wundern sich Zuhörer, die nicht aus Harpstedt kommen, über die in Relation zur Qualität der Konzerte eigentlich zu geringe Besucherzahl. Sie fragen dann schon mal leicht irritiert: „Habt ihr denn gar keine Werbung gemacht? Das war doch klasse!“ Im Großen und Ganzen aber gibt die Resonanz keinen Anlass, sich zu beklagen. Geschätzte 2 300 Musikfreunde kamen zu den vergangenen 14 Konzerten. Exakt beziffern lässt sich die Anzahl wegen der fünf eintrittsfreien Events nicht.

Die Chance, Werbung zu machen, ergreift die AG übrigens durchaus – so auch jetzt, kurz vor Weihnachten: Konzertkarten zu verschenken – das heiße, Zeit zu schenken, sagt Grashorn. Und das sei doch etwas viel Wertvolleres als beispielsweise „ein Gutschein für den Baumarkt“. Der Konzertbesuch lasse sich im Übrigen mit einem gemeinsamen gemütlichen Kaffeetrinken vorab oder einem Restaurantbesuch hinterher verbinden. Davon hätten dann alle etwas – die Schenkenden und die Beschenkten.

Die Konzerte-AG hält daran fest, das eine oder andere Experimentierfeld auszuloten. So auch kurz nach dem Jahreswechsel, wenn die niederländische Sängerin und Pianistin Queaux Queaux Joans und die Violinistin Regina Mudrich mit elegisch-minimalistischen Pianoparts, ausgefeilten Gesangspassagen, brodelnden Drums, fließenden Streicherklängen und Elektrobeats einen unwiderstehlichen Cocktail kredenzen. Dominierten bei Joans’ Debütalbum „No Man’s Land“ alternative Rhythm-and-Blues-Sounds, so kommt der Nachfolger „The Ritual“ als vielschichtiges Crossover-Pop-Werk daher. Die Initiative für den kommenden Auftritt in der Kirche ging übrigens gar nicht von der Konzerte-AG aus, sondern von den „ARTgenossen“, die sonst Veranstaltungen im „Gewoelbe Vegesack“ und im „Liberty’s“ in Harpstedt organisieren.

Wenn das „hanseSWINGproject“, ein Quintett aus Bremen und Umgebung, im Februar dem großen George Gershwin Tribut zollt, dann nicht nur musikalisch, sondern auch moderierend – zu Leben und Werk. Die Gute-Laune-A-capella-Truppe „Die Profisorischen“, die schon vielerorts in der Region konzertiert hat, feiert im März ihr Christuskirchen-Debüt. Ein Programm mit Liedern und Gedichten rund um die Liebe, mit „Perlen“ von Charles Aznavour, Dalida, Hildegard Knef, Ennio Morricone und anderen, bringen Gabriele Banko (Gesang), Johannes Grundhoff (Klavier, Akkordeon) und Linda Cortis (Cello) im April zu Gehör. Im Mai geht’s mit cineastischen Meilensteinen und Klavierklassikern weiter: Dann geben sich Minako Schneegass (Klavier) aus Stuhr und ihr Mann Klaus-Peter (Moderation) in der Kirche die Ehre.

Auf ein Konzert des Jugendsinfonieorchesters der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz folgt Ende Juni ein Wiedersehen und -hören mit dem Hochschul-Posaunenensemble „Bone appétit“; den Kontakt hat Sebastian Voß aus Harpstedt hergestellt.

Im Juli empfinden dann die stimmlich inzwischen sehr gereiften Mitstreiter des Jugendchors „Feelings“ in Form eines Musicals die Geschichte der Israeliten nach – vom Auszug aus Ägypten bis hin zur Stiftung der zehn Gebote durch Gott.

Ausblick auf 2020: Konzerte in der Christuskirche im Überblick:

5. Januar, 17 Uhr: Pop abseits des Mainstream mit Queaux Queaux Joans (Klavier, Gesang) und Regina Mudrich (Violine, Lesung), Ticketpreis: 15 Euro im Vorverkauf (VVK);

23. Februar, 17 Uhr: „hanseSWINGproject“ zollt George Gershwin Tribut (VVK: 17 Euro);

21. März, 20 Uhr: Konzert der „Profisorischen“, „Gesang pur“ (VVK: 12 Euro);

26. April, 17 Uhr: Gabriele Banko (Gesang), Johannes Grundhoff (Klavier, Akkordeon) und Linda Cortis (Cello) servieren Liebeslieder und -gedichte unter dem Motto „Illusion d’amour“ (VVK: 12 Euro);

17. Mai, 17 Uhr: Kinofilmmelodien und Klavierklassiker im Crossover-Piano-Sound mit Minako Schneegass (Klavier) und Klaus-Peter Schneegass (Moderation), VVK: 15 Euro;

14. Juni, 17 Uhr: Orchesterkonzert des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule des Landkreises Diepholz mit einem gemischten Programm, Eintritt frei (am Ausgang wird um einen Beitrag für die Kollekte gebeten);

28. Juni, 17 Uhr: Konzert des Posaunenensembles „Bone appétit“ der Musikhochschule Hannover; Eintritt frei/Kollekte am Ausgang;

12. Juli, 17 Uhr: Aufführung des Musicals „Die 10 Gebote“ durch den Jugendchor „Feelings“; Eintritt frei/Kollekte am Ausgang.

Vorverkauf über:

Schreibwaren Beuke und das Kirchenbüro/Erstes Pfarrhaus an der I. Kirchstraße in Harpstedt sowie über die Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.