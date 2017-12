Harpstedt - Russische Seele „atmet“ ein Konzert, das Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor am Mittwoch, 21. Februar, 19 Uhr, in der Harpstedter Christuskirche geben.

Sowohl geistliche Werke wie „Ich bete an die Macht der Liebe“ als auch volkstümliche Weisen werden zu hören sein. Karten gibt es in Harpstedt bei Schreibwaren Beuke und im Kirchenbüro, zudem bei der Wildeshauser Zeitung. Das Stück kostet 24 Euro. An der Abendkasse ist das Ticket für 26 Euro zu haben.