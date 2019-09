Harpstedt – Mit ihrer Unterschrift können Mitbürger an diesem Donnerstag, 26. September, ab 10 Uhr vor Inkoop am Junkernkamp in Harpstedt eine geschlechtergerechte katholische Kirche unterstützen. Die Christ-König-Gemeinde ermuntert sie ausdrücklich dazu. „Wir wollen eine Kirche, in der Frauen Führungsaufgaben übernehmen können und mit ihren Berufungen ernstgenommen werden“, heißt es in der Ankündigung der Unterschriftensammlung.