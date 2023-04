Kirche knüpft an erfolgreiche „Fünf vor der Ehe“-Konzerte in Harpstedt an

Von: Jürgen Bohlken

Kein Geheimtipp mehr: die A-cappella-Combo „sub5“. © Julian Martitz

Harpstedt – Die vorwiegend witzigen Texte und der mehrstimmige Gesang der inzwischen nicht mehr existierenden Hannoveraner A-cappella-Band „Fünf vor der Ehe“ sind Besuchern von lange zurückliegenden Konzerten in der Harpstedter Christuskirche in bester Erinnerung geblieben. Nun knüpft die Kirchengemeinde daran an.

Am Sonntag 14. Mai, 17 Uhr, stehen erneut fünf Vokalakrobaten im Gotteshaus am Marktplatz auf der Bühne, wiederum aus Hannover. Diesmal aber besteht die Combo nicht ausschließlich aus Männern; die Sängerinnen sind sogar in der Überzahl. Hinter „sub5“, so der Name der nach einem Jazz-Akkord benannten Gruppe, verbergen sich Juliette Jacobsen, Marlies Weymann, Joël Besmehn, Sven-Arne Zinnke und Ole Backhaus.

Eintrittskarten für das Konzert gibt es demnächst in Harpstedt bei Schreibwaren Beuke und im Kirchenbüro, außerdem auch online via nordwest-ticket.de und zusätzlich an der Tageskasse.

Lust an der Stimme als Instrument

Auf einen Frontmann oder eine Frontfrau verzichtet „sub5“, um „die Kraft des Kollektivs zu beflügeln“. Ergebnis der kreativen Arbeit sind außergewöhnliche eigene Arrangements moderner und traditioneller Songs. Aufmerksame Ohren würden mit „brillanten Solostimmen und jeder Menge Liebe zum Detail verwöhnt“, verheißt die Konzertankündigung. Und offene Augen bekämen eine Show zu sehen, „die nicht durch ein glatt poliertes Endprodukt, sondern starke Persönlichkeiten und viel Gefühl glänzt“. Unterstützt durch dezente Choreografien, werde „die ansteckende Lust am Instrument Stimme“ wahrhaft spürbar.

In seinem aktuellen Programm geht das A-cappella-Quintett „sub5“ auf Entdeckungsreise. Verschiedene musikalische Einflüsse bereiten den Boden für Neues. Offenheit und Neugierde gegenüber jeder Form von Musik versprechen laut Veranstalter ein Konzerterlebnis, „bei dem das Publikum auf einen Weg mitgenommen wird, der trotz seiner Vielfalt an Eindrücken und Geschichten vertraut erscheint“.

Jazzgesang mit den „Vivid Voices“

Die Gruppenmitglieder hatten sich an der Musikhochschule in Hannover kennengelernt, wo sie lange dem vielfach ausgezeichneten Jazz-Chor „Vivid Voices“ angehörten oder noch angehören. Seit dem ersten Konzert vor sieben Jahren hat sich „sub5“ zu einem festen Bestandteil der A-cappella-Szene entwickelt und den Geheimtipp-Status schon hinter sich gelassen.

Weitere Infos online: sub5.de