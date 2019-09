Kindertagesstätte „Zwergnase“ feiert ihr zehnjähriges Bestehen

Erzieher laden zu Tag der offenen Tür ein / Jungen und Mädchen kommen beim Spielen voll auf ihre Kosten

+ Die vierjährige Marie hat sichtlich Spaß mit der Wasserspritze.

Harpstedt - Von Anja Rottmann. Mit Begeisterung haben die Jungen und Mädchen am Sonnabend versucht, mit einer Wasserspritze Tennisbälle von Pylonen zu befördern. Einigen gelang das schnell; andere brauchten etwas länger. Die Kleinen hatten ihren Spaß – dank einiger Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt, die in die Feierlichkeiten einklinkten: Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der zweigruppigen Kindertagesstätte „Zwergnase“ am Kleinen Wege in Harpstedt hatten die Erzieher zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.