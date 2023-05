Kindertagesstätte in Harpstedt: „Zwergnase“-Erweiterung offiziell eröffnet

Von: Holger Rinne

Feierliche Eröffnung des Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte „Zwergnase“ in Harpstedt mit Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel (M.) und Einrichtungsleiter Christoph Meyer (4.v.l.). © Rinne

Harpstedt – Mit einer Feierstunde wurde am Samstagvormittag der Erweiterungsbau der Harpstedter Kindertagesstätte „Zwergnase“ eingeweiht. Zu den geladenen Gästen gehörten Angehörige der Kreisverwaltung, Mitglieder des Samtgemeinderates sowie Vertreter der bauausführenden Unternehmen.

„Im Oktober 2019 hat der Verwaltungsausschuss des Fleckens Harpstedt das Bauvorhaben beschlossen, ein Jahr später wurde mit dem Bau begonnen, und im August 2022 konnten die ersten Kinder in die neuen Gruppen aufgenommen werden“, umriss Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel in Kurzform die zeitliche Abfolge der Baumaßnahme.

Vor allem die Corona-Pandemie und der russische Überfall auf die Ukraine mit der Verknappung der Baumaterialien hatten zu einer Verzögerung von etwa einem Jahr geführt. „Statt September 2021 wurde es August 2022. Glauben Sie mir, das hat schon einiges an Nerven gekostet“, gestand der Verwaltungschef.

Auf die Baukosten haben sich die „Problemlagen“ jedoch nicht ausgewirkt. „Laut den Kostenberechnungen des Ingenieurbüros Glüsenkamp sollten diese bei 2,3 Millionen Euro liegen. Tatsächlich lässt sich jedoch absehen, dass am Ende 150.000 Euro weniger benötigt werden“, so Nagel.

Ausreichend Kindergartenplätze in Harpstedt

Etwas ungewöhnlich gestalten sich die Eigentumsverhältnisse. Der Flecken Harpstedt ist bei diesem Projekt der Bauherr und vermietet die Einrichtung an die Samtgemeinde Harpstedt, wobei insgesamt 600.000 Euro an Zuschüssen vom Bund, Land und Landkreis in die Finanzierung flossen.

„Wir haben in der Samtgemeinde Harpstedt jetzt ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze. Und wir haben ausreichend Personal, um die Kinder zu betreuen. Das ist bei Weitem nicht überall so. Man braucht gar nicht weit zu schauen, um zu sehen, dass dies andernorts leider nicht klappt“, verkündete Nagel nicht ohne Stolz und wähnte sich ob des vorbildlichen Betreuungsangebotes für Kinder auf einer „Insel der Glückseligen“.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist“, kommentierte Kindertagesstättenleiter Christoph Meyer nicht ganz so überschwänglich und erklärte den Gästen die neue Raumaufteilung. Die Krippe verfügt seit August über drei Gruppenräume, von denen derzeit zwei genutzt werden. Unter dem Namen „Die kleinen Raupen“ kommt im Sommer eine dritte Gruppe hinzu. Zu jedem Gruppenraum gehören ein Kleingruppenraum, ein Ruheraum sowie ein Sanitärraum. Zusätzlich wurde ein neuer Außenbereich mit einer Fläche von 780 Quadratmetern angelegt.

Tag der offenen Tür im Kindergarten

Die Nutzfläche der Kita wurde um 774 Quadratmeter erweitert und verfügt nunmehr mit Essbereich, Ausgabeküche, Leitungsbüro und Mitarbeiterzimmer über eine Fläche von 1 107 Quadratmetern. Die Kita beschäftigt insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen elf im pädagogischen Bereich tätig sind.

Im Anschluss an die Feierstunde führten Mitarbeiterinnen der Kita die Gäste durch die neuen Räumlichkeiten. Für den Nachmittag hatte die Einrichtung die Bevölkerung zu einer Besichtigung im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ eingeladen.