Rieke Bahrs schießt königlich

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Zum vierten Mal in Folge hat ein Mädchen die Kinderschützenkönigswürde in Harpstedt errungen – und das auch noch mit einem traumhaften Ergebnis: Sieben Mal in Folge schoss Rieke Bahrs am Pfingstmontag eine Zehn. Horst Hackfeld, stellvertretender Bürgermeister, fragte sich am Abend während der Krönung schmunzelnd, ob die Elfjährige wohl noch andere Zahlen kenne.

Mit dem Lernen hat die neue Majestät allerdings gar keine Probleme, klang an. „Da sollst du ja nicht so schlecht sein“, merkte Hackfeld an und fügte hinzu: „Um nicht zu sagen: Du bist supergut.“

Rieke Bahrs, Tochter von Adjutant Hartmut Bahrs und Nichte des bisherigen Tambourmajors und neuen Offiziers Holger Bahrs, wohnt am Redekerweg – und damit im I. Rott. Sie besucht eine fünfte Klasse des Gymnasiums Wildeshausen. Als Prinzgemahl wird ihr während der Regentschaft ihr Cousin Malte Bahrs zur Seite stehen. Auch die Großeltern mütterlicherseits und die Oma väterlicherseits freuten sich bei der Krönung mit der Elfjährigen über ihren Erfolg.

Entscheidung im dritten Stechen

32 Mädchen und Jungen hatten sich am Königsschießen beteiligt. Rieke Bahrs traf zunächst viermal in Folge ins Schwarze, was bedeutete, dass sie eine Zehn als schlechtestes Ergebnis streichen durfte! Mit ihr zusammen schafften es weitere fünf Anwärter ins Umschießen. Mehr und mehr trennte sich die Spreu vom Weizen. Im dritten Stechen obsiegte Rieke dann mit einer letzten – der mittlerweile siebten – Zehn über Jannik Wessel aus dem II. Rott, der mit einer Neun unterlag. Horst Hackfeld riet der neuen Kinderschützenkönigin, sich von ihren Eltern während ihrer Regentschaft nicht zu viele Aufgaben aufbürden zu lassen. Sie könne sich ja schließlich darauf berufen, das sie von Hand- und Spanndiensten befreit sei.

Der stellvertretende Bürgermeister streifte ebenso die Regentschaft der bisherigen Majestät Neele Hellbusch und ihres Prinzgemahls Daniel Wykhoff. Viel sei im zurückliegenden Jahr passiert. Hackfeld erwähnte unter anderem den Tod von Tatort-Kommissar Horst Schimanski (alias Götz George) und von Kubas Staatschef Fidel Castro, den Putschversuch in der Türkei, die 17 deutschen Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Rio, den erstmaligen Titelgewinn Portugals bei der Fußball-Europameisterschaft sowie den ersten Platz von Angelique Kerber in der Tennis-Weltrangliste. In die Rubrik der traurigen Ereignisse ordnete er die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten ein. Ebenso die vielen weltweit verübten Terroranschläge. Vor diesem Hintergrund sei die Welt in Harpstedt zum Glück noch in Ordnung.

Vor Beginn der Krönung verlosten Oberst Rolf Ranke und der stellvertretende Bürgermeister Klaus Budzin drei Zehnerkarten fürs Rosenfreibad. Über je eine freuten sich Marielen Hartmann, Luca Böhm und Hanna Kopp. 250 Kinder waren am Nachmittag ausmarschiert, und 349 Mädchen und Jungen beteiligten sich am Spieleprogramm auf dem Festplatz neben der Schießhalle; 40 ehrenamtliche Helfer betreuten die zahlreichen Stationen.