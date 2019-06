Kinderschützenfest lockt mit Spielen auf den Koems

Harpstedt – Das Areal neben der Schießhalle im Koems-Scheunenviertel verwandelt sich am Pfingstmontag, 10. Juni, erneut in einen Spieleparcours. Während des Harpstedter Kinderschützenfests kommen Jungen und Mädchen an den Stationen, die rund 40 Freiwillige betreuen, auf ihre Kosten.

Von etwa 15 Uhr bis kurz vor der Krönung des Kinderschützenkönigs können sich die Kleinen dort amüsieren. Kinder, die zuvor ausmarschiert sind, zahlen dafür keinen Cent. Sie erhalten bereits am frühen Nachmittag auf dem Marktplatz einen Button, der zur Teilnahme an den Spielen sowie an der Verlosung einer Zehner-Karte für das Rosenfreibad berechtigt.

Um 13.15 Uhr treffen sich Offiziere, Magistrat, Jungen und Mädchen des Kinderkönigsrotts (IV.) sowie die Harpstedter „Prager“ bei Korporal Bernd Fassauer an der Heinrich-Böll-Straße. Von dort geht es fünf Minuten später zu Majestät Marten Rohlfs, der an der Goseriede wohnt. Ab 13.30 Uhr sammeln sich die Kinder aus den übrigen Korporalschaften sowie Bürgerschützen auf dem Marktplatz. Mädchen können an Ort und Stelle günstig Haarkränze aus Buchsbaum erwerben, Jungen Holzgewehre und Zylinder. Die Kinderschützen müssen probeweise strammstehen, marschieren und das Gewehr präsentieren. Was nach militärischer Grundausbildung klingt, entpuppt sich in der Praxis als vergnügliche Angelegenheit.

Um 14 Uhr marschiert Kinderschützenkönig Marten Rohlfs mit seiner Königin Lotta Drews und „Gefolge“ Richtung Marktplatz ab. Die Trommler queren diesen gegen 14.20 Uhr, während Jung und Alt ein Spalier bilden. Kinderkönig und Kinderkönigskorporal schreiten die Front ab. Um 14.25 Uhr folgt der Ausmarsch zum Koems-Gelände, dem Festplatz (mit Zwischenhalt am Papagoyenbrink).

In der Schießhalle nehmen ab 15 Uhr die Wettbewerbe um die Kinderkönigswürde, die Jahrgangsbestentrophäen und den Jugendpokal ihren Lauf. Alle Teilnehmer, die 15 Jahre oder jünger sind, schießen mit dem Lichtpunktgewehr. Der Jugendpokal ist die Trophäe der 16- und 17-Jährigen auf dem Luftgewehrstand. Bürgerschützen wetteifern derweil in Rott-Mannschaften um den Rottpokal. Diese Trophäe wird aber erst vor Beginn der Nachfeier am Sonnabend nach Pfingsten, 15. Juni, verliehen.

Nach dem Umschießen gegen 16.30 Uhr erreicht der Festtag um 17.15 Uhr mit der Ehrung der Jahrgangsbesten und des Jugendpokalgewinners sowie der Kinderschützenkönigskrönung – bei gutem Wetter auf dem Krönungsplatz, sonst im Saal – seinen Höhepunkt. Am Abend legt Dee Jay Jürgen B. im Koems-Saal auf. Eintritt für den Festball wird nicht erhoben. Gegen 21.15 Uhr marschieren die acht Trommler in den Koems-Saal ein und setzen damit einen weiteren Höhepunkt des Tages. boh