„Es hat den Kindern gutgetan, sich mal wieder auszupowern“

Groß Ippener – Zum 16. Mal war dieser Tage die Ferienfußballschule der Brüder Oliver und Matthias Thormählen aus Rastede bei der Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener zu Gast – diesmal auf dem Sportplatz des TSV Ippener. Das dreitägige Camp wich in seinem Ablauf allerdings wegen der Coronapandemie erheblich von seinen Vorläufern ab. Die Teilnehmerzahl lag deutlich unter den bis zu 50 Nachwuchskickern vergangener Jahre. Das oberste Gebot lautete: Abstand halten!

„Wir sind das erste Camp der Welt, das kontaktlos trainiert“, sagte Matthias Thormählen. Lange Zeit stand das Zustandekommen der Veranstaltung auf tönernen Füßen. „Am Montag vergangener Woche gab die Landesregierung erste Lockerungen bekannt. Am Mittwoch erhielten wir die Startgenehmigung nach Prüfung durch den Landkreis“, berichtete Mitorganisatorin Ilka Eichler. Ein großes Lob zollten die Verantwortlichen der Vorsitzenden des TSV Ippener, Nicole Pleus; sie hatte etliche Telefonate mit Gesundheits- und Ordnungsamt geführt.

Alle Eltern der ursprünglich 40 angemeldeten Kinder wurden von den Organisatorinnen Ilka Eichler und Malin Oestreich angeschrieben und über das neue kontaktlose Konzept informiert, das Thormählens mit dem Innenministerium abgesprochen hatten.

Die Abstands- und Hygienevorschriften gingen an allen drei Camptagen in Fleisch und Blut über. 15 Jungen und ein Mädchen der Geburtsjahrgänge 2008 bis 2012 erlebten Fußballaction pur. Das ausgeklügelte Gesamtpaket bot mit Balltrampolin und -kanone, Squash und Fußballgolf sowie Pass-, Flanken- und Torwarttraining so ziemlich alles, was das Fußballerherz höherschlagen lässt. Zusätzliche Pokale und Medaillen konnten sich die Champs in Trainingswettbewerben erkämpfen. Als abendliches Highlight nach anstrengenden Trainingstagen galten die von den Thormählens erzählten Gruselgeschichten im Freien. Müde und ausgepowert, aber dennoch gebannt und mit Begeisterung verfolgten die Kicker die schaurig-schönen Erzählungen.

Für die Verpflegung musste diesmal jede Familie selbst sorgen: Getränkeflaschen wurden mit dem jeweiligen Namen des Kindes versehen und durften auf keinen Fall an andere abgegeben werden. Gleiches galt für die Verpflegung in wiedererkennbaren Behältern (für die Mahlzeiten) sowie für Snacks und Obst.

Im Verlauf der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer je einen Pokal; zusätzlich erfolgte die Übergabe der erspielten Trophäen und Medaillen. Die Trikots, die alle Teilnehmer die gesamten drei Tage über getragen hatten, kamen sehr gut an und durften auch mit nach Hause genommen werden. Eine weitere Besonderheit: Jedes Kind bekam am ersten Tag einen Ball mit einer Nummer, den es jeweils am Abend mit nach Hause nahm und am Morgen darauf wieder mitbrachte. Auf diese Weise konnte jeder Nachwuchskicker mit einem eigenen Ball trainieren.

Zum Abschluss zollten die beiden Trainer den Fußballcracks ein großes Lob: „Ihr habt das toll gemacht. Ihr habt alle geforderten Abstände eingehalten und verinnerlicht. Trotz der Abstandsregeln habt ihr die Möglichkeit genutzt, eure Technik zu verbessern. Wir hatten diesmal eine Ausnahmesituation – dafür hat alles super funktioniert.“

Allerdings sei die Durchführung wegen der vielen Vorgaben anstrengender gewesen als sonst, verschwiegen die Profis nicht. Sie konnten den Einschränkungen aber auch etwas Positives abgewinnen: „Dadurch, dass wir nur in Vierergruppen trainiert haben, war es uns möglich, intensiver auf jedes einzelne Kind einzugehen.“

Eine nicht minder positive Bilanz zogen Eichler und Oestreich: „Es war wichtig, dass dieses Camp stattfinden konnte. Es hat den Kindern gutgetan, mal wieder rauszukommen und sich auszupowern.“ 2021 geht das Camp erneut über die Bühne, und zwar vom 7. bis zum 9. Mai – dann hoffentlich nicht unter Coronabedingungen. Der Veranstaltungsort wird zu gegebener Zeit mitgeteilt. aro