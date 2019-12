Kinder staunen nicht schlecht: Der Nikolaus hat sogar den sechsten Geburtstag von Moritz auf dem Zettel

Harpstedt - Ehe der Nikolaus im Turnraum des Harpstedter Kindergartens „Waldburg“ Geschenke verteilte, schaute er in seinem goldenen Buch nach, ob die Mädchen und Jungen das Jahr über wirklich artig gewesen sind. Seine Wichtel hätten ihm schon ein paar Dinge zugetragen, „die immer noch nicht so ganz gut sind“. Da gebe es einige Kinder in den Gruppen, „die sich streiten und manchmal sogar rumschreien“. Auch unterbleibe nach dem Spielen leider immer noch zu häufig das Aufräumen. Die Spielecke sehe dann aus wie eine Müllkippe. Die Kinder fühlten sich schon ein wenig ertappt. Aber mit dem gemeinsam gesungenen „Lasst uns froh und munter sein“ sowie weiteren Vorträgen aller Gruppen stimmten sie den wetterbedingt offenkundig leicht erkälteten Gabenbringer gnädig. Alexander bedankte sich sogar artig, „dass du zu mir gekommen bist und mir was geschenkt hast“. Den sechsten Geburtstag von Moritz (l.) vergaß der Nikolaus zum allgemeinen Erstaunen nicht. Alle anderen Kinder gratulierten aus voller Brust mit einem „Happy Birthday“-Ständchen. Am Ende bekam jede Gruppe von dem „Mann in Rot“ ein Knusperhäuschen sowie einen Sack mit Mandarinen, Nüssen und Süßigkeiten. Die Krippengruppe, die vorsichtshalber lieber in ihrem eigenen Reich geblieben war, beschenkte der seltene Gast natürlich in gleicher Weise. Foto: Bohlken