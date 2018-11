Kinder der „Rappelkiste“ stolz wie Bolle nach gelungener Aufführung

Geschichte vom „Regenbogenfisch“

Harpstedt - Nachdem der Beckelner Kindergarten „Rappelkiste“ 2017 ein Laternelaufen organisiert hatte, stand in diesem Herbst wieder ein Herbstfest auf dem Programm – mit einer Theateraufführung für die Eltern: Die Mädchen und Jungen spielten die Geschichte vom „Regenbogenfisch“ nach. Erste Eindrücke davon hatten die 18 Kinder während eines Bilderbuchkinos in der Samtgemeindebücherei in Harpstedt bekommen.