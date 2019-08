Kinder erblicken Rehe, Hasen und Wildschweinspuren

Kirchseelte – 23 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren haben am Freitagabend die Gelegenheit genutzt, im Rahmen der Sommerferienspaßaktion „Wildbeobachtung in der Natur“ unter der Regie des Hegerings Harpstedt ein kleines Naturschauspiel zu erleben. Organisiert hatten die Veranstaltung Michael Kowalski und Norbert Hylla-Grahl. Ihnen sei es besonders wichtig, den Mädchen und Jungen die heimische Fauna nahezubringen und sie für die Befindlichkeiten der Tiere zu sensibilisieren, verrieten die beiden Waidmänner.

Los ging’s auf dem Grillplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Kirchseelte. Nach der Begrüßung durch Hegeringleiter Rudolf Alfken bliesen die Jagdhornbläser des Hegerings Harpstedt mit mehreren Jagdsignalen zum Aufbruch. 14 Jäger fuhren jeweils mit ein oder zwei Kindern in ihr Revier. Am Ziel angekommen, ging es schnurstracks auf die Hochsitze. Dort waren Geduld und vor allem Ruhe angesagt, um Wild zu Gesicht zu bekommen. Total begeistert von den Eindrücken im Wald kehrten die Kinder am Abend zurück. Die gewonnenen Eindrücke sprudelten nur so aus ihnen heraus. Die Freundinnen Hanna (9) und Thea (8) berichteten mit glänzenden Augen, sie hätten einen Rehbock, Hasen und ein Kitz gesehen. Der achtjährige Hannes meinte. es sei toll gewesen, Hirsche und Hasen zu beobachten. Eske (11) outete sich als „Wiederholungstäterin“; sie ist schon seit einigen Jahren mit großer Begeisterung dabei. Gemeinsam mit ihrer Freundin Marie (10) habe sie neben Hasen und Rehen sogar einen Fischreiher und einen Mäusebussard gesichtet. Am spannendsten aber fanden die Mädels die entdeckten Spuren von Wildschweinen. Nach den aufregenden Erlebnissen schmeckten Bratwurst vom Grill und leckere Pommes allen Beteiligten besonders gut. Zum Abschluss versammelte Norbert Hylla-Grahl die Kinder vor dem Infomobil der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst, wo er ihnen anhand der Tierpräparate etwas über die heimischen Wildtiere erzählte. Alle Kinder erhielten je ein Malbuch und einen Button.

Die Ferienspaßaktion überschnitt sich teils mit dem Open-Air-Konzert der „Klosterbachtaler“ am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Kirchseelte. Während die Kinder noch im Wald weilten, lauschten Musikfreunde der mittleren und älteren Generation den Blasmusikklängen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Karin Timke unterhielt das Orchester sein Publikum unter der Leitung von Dirigent Thomas Milster mit einem abwechslungsreichen Programm. „Normalerweise proben wir freitags immer im DGH. Heute möchten wir unsere Gäste an einem lauen Sommerabend mit unseren Stücken begeistern“, kündigte Milster an. Die Zeichen dafür standen zunächst gar nicht gut. Regen drohte die Veranstaltung ins Wasser fallen zu lassen. Am Abend fielen dann aber nur noch wenige Tropfen. Die Wetterbesserung kam zur rechten Zeit, zumal ein Ausweichen ins Dorfgemeinschaftshaus nicht möglich gewesen wäre.

Bei durchaus noch angenehmen Temperaturen musizierten die rund 35 Mitwirkenden nicht nur bis zum Einbruch der Dunkelheit, sondern sogar darüber hinaus. Kleine Lampen, die an den Notenständern festgeschraubt worden waren, machten es den „Klosterbachtalern“ möglich, auch ohne natürliches Licht „vom Blatt“ zu spielen.

Die Zuhörer genossen das Konzert in ungezwungener Atmosphäre. Zu volkstümlichen Klängen gesellten sich Schlager, internationale Hits, Melodien aus Operette sowie Musical und sogar Sinfonisches. In den Pausen bestand Gelegenheit zu etwas Klönschnack bei Bratwurst, Pommes und Kaltgetränken. Am Grillstand halfen Brandschützer und die Jugendfeuerwehr tatkräftig. aro