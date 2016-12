Kinder entdecken die Kunst mit natürlicher Neugierde

Experimentelles Gestalten ganz ohne Stress und Leistungsdruck

+ Mit Stolz präsentieren die Kinder die Ergebnisse ihrer experimentellen Begegnung mit der Kunst – wie hier Franziska, die ein gleichsam farbenfrohes wie originelles und lustiges Boot vollendet hat.

KIRCHSEELTE/BÜRSTEL - Kinder tragen den Entdeckergeist in sich. Sie wollen die Welt begreifen, ihren Wissensdurst stillen, unzählige Fragen beantwortet haben. Sie stecken voller Kreativität, voller Phantasie. So zumindest erlebt Anke Nesemann Jungen und Mädchen, die zu ihr in die Bildhauerwerkstatt mit Kunstschule nach Bürstel, Am Bürsteler Brachland 5/5a, kommen. Für ihre Kurse in „experimentellem Gestalten“ möchte die Malerin und Bildhauerin, die schon für den Kunstpreis des Landkreises Diepholz nominiert war, gern auch Mädchen und Jungen aus Kirchseelte und anderen Teilen der Samtgemeinde Harpstedt gewinnen. Verschulte Kunstpädagogik ist dabei das genaue Gegenteil ihrer eigenen Zielsetzung. Die Kinder sollen ganz ohne Zeit- und Leistungsdruck die Natur und die Dinge des Alltags entdecken, Lust am Arbeiten mit den eigenen Händen entwickeln, die für die Malerei und Bildhauerei benötigten Werkzeuge und Materialien in aller Ruhe kennenlernen, künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten ausprobieren und Neues erschaffen. Im Idealfall, so Anke Nesemann, „merken sie gar nicht, dass sie lernen“.

Malen, designen, konstruieren, bauen – all das und noch einiges mehr umfasst die experimentelle Begegnung mit der Kunst. Die Ergebnisse, ob nun Gemälde, Relief, Objekt, Modell, Plastik oder auch Skulptur, ließen die Mädchen und Jungen oftmals über das selbst Erschaffene staunen, und nicht weniger verblüfft reagierten Eltern darauf, spricht die Künstlerin aus Erfahrung. Sie legt Wert darauf, dass sich die jungen Kursteilnehmer gegenseitig unterstützen. „Es gibt keine Verlierer, keine Gewinner. Jeder wird mitgezogen. Jeder darf am Ende stolz auf sich sein. Das soziale Miteinander zu fördern, ist mir wichtig“, betont Nesemann. Sie gehe auf die „verschiedenen Persönlichkeiten, Charaktere und Temperamente ein“, verspricht sie. Dahinter steht die Absicht, die Faszination des Lernens und der eigenen Beobachtungsgabe zu schulen.

Die Kinder finden mit mehreren Ateliers und einem Skulpturengarten beste Bedingungen vor. „Wir können drinnen oder auch draußen arbeiten“, erläutert die Kunstschulbetreiberin. Die Materialien, auf die sie Lust machen möchte, sind ganz unterschiedlich geartet. Von Keramik, Gips und Porzellan über Holz und alle erdenklichen Dinge, die sich in der Natur finden, bis hin zu Draht und Kunststoff reicht die Bandbreite. Der nächste „Kunst für Kinder“-Kurs in „experimentellem Gestalten“ beginnt schon am 10. Januar. Er läuft an zwölf Dienstagen bis Ostern, und zwar jeweils von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro pro Termin. Die Aufwendungen für das Material sind inklusive. Maximal zehn Kinder können dabei sein – nach Anmeldung unter Telefon 04206/9799 oder Handy 0177/561 36 04.

Seit fast 13 Jahren ist Anke Nesemann mit ihrer Kunstschule auch im Kreismuseum in Syke vertreten, wo ebenfalls Kurse laufen. Näheres dazu sowie zu weiteren Angeboten wie offenes Atelier, jährliche Kunstsommer für Erwachsene, „Kunst am Kindergeburtstag“ und Ferien-Aktionen lässt sich auf ihrer Website nachlesen. - boh

www.anke-nesemann.de