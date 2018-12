DHEF können ihre Dampflok wieder einsetzen

Kesselrohrsatz ist wohl die nächste „Baustelle“

Mit historischen Wagen der Holzklasse im Schlepp schnauft die Dampflok der Eisenbahnfreunde am Heiligen Abend über die DHE-Gleise. Aber nur bis Heiligenrode.

Harpstedt - Die Nikolausfahrten hat die nunmehr instandgesetzte Dampflok der Eisenbahnfreunde problemlos überstanden. Am Heiligen Abend schnauft das Stahlross „Anna“ erneut mit Wagen der Holzklasse im Schlepp über die Gleise der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn, dann allerdings nur bis Heiligenrode. Um 11 Uhr und um 13.15 Uhr fährt der Museumszug in Harpstedt ab. Um 11.45 Uhr und 14 Uhr kehrt er ab Heiligenrode in den Flecken zurück. Fahrkarten sind online buchbar – oder optional direkt beim Schaffner zu bekommen.