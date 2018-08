Keiner will Faustschlag bemerkt haben

Harpstedt/Brettorf - Von Jürgen Bohlken. Hat ein Angeklagter aus Harpstedt (27) im Juli 2017 nach dem Besuch der Brettorfer Freiluftfete und während der Heimfahrt im Taxi einen anderen Fahrzeuginsassen aus der Gemeinde Hatten (28) einen Faustschlag ins Gesicht als Folge eines Streits verpasst?

Licht ins Dunkel versuchte am Montagnachmittag das Amtsgericht Wildeshausen während einer Fortsetzungsverhandlung zu bringen. Das gelang allerdings nur bedingt.

Nach der Anhörung von insgesamt vier der damaligen Insassen des Taxis einschließlich des Fahrers zeigten sich die Richterin und der Staatsanwalt gleichwohl überzeugt, dass der Angeklagte über verbalen Streit hinaus im Fahrzeug handgreiflich geworden war, der Geschädigte das Geschehen aber offenkundig schon etwas dramatisiert hatte.

In die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 600 Euro willigten am Ende auch der Angeklagte und sein Verteidiger ein. Der Harpstedter wird sich nun aber wohl fragen, ob es sich wirklich gelohnt hat, das Amtsgericht mit der Angelegenheit zu beschäftigen, denn: Der gegen ihn wegen Körperverletzung ergangene Strafbefehl, gegen den er Einspruch eingelegt hatte, sah ebenfalls eine Zahlung von 600 Euro vor.

In der Hauptverhandlung waren am 13. August im Gerichtssaal erhebliche Zweifel an den Schilderungen des Geschädigten laut geworden. Unklar blieb etwa, warum er der Polizei nicht sofort die angeblich erlittene Körperverletzung schilderte. In vielen Punkten stand Aussage gegen Aussage.

Unstrittig war nur, dass es im Taxi, das sich der Harpstedter, der Geschädigte und dessen Freundin mit weiteren Partygästen in den frühen Morgenstunden teilten, Zoff zwischen dem 27- und dem 28-Jährigen gab. Die Erkenntnisse über den Vorfall reichten weder für eine Verurteilung wegen Körperverletzung noch für einen Freispruch aus.

Zeugenaussagen lückenhaft

Und dabei blieb es nun auch nach neuerlicher Beweisaufnahme. Die Zeugenaussagen fielen extrem lückenhaft aus. Zum einen waren die damaligen Taxi-Insassen, die das Gericht anhörte, nach der Fete in Brettorf alle alkoholisiert gewesen, wobei das Spektrum von stark angetrunken bis besoffen reichte (einer schlief sogar fast während der gesamten Fahrt); zum anderen hatten die zurückliegenden 13 Monate die Erinnerung an den Vorfall deutlich verblassen lassen. Teils wichen die Aussagen ab von damaligen Schilderungen gegenüber der Polizei.

Nicht einmal, wer genau wo im Großraumtaxi gesessen hatte, ließ sich jetzt noch zweifelsfrei rekonstruieren. Einen Faustschlag will keiner der jetzt gehörten Zeugen gesehen haben; einer der Insassen, die sich das Taxi teilten, sagte aber aus, der Geschädigte habe geblutet. Der Fahrer gab wiederum an, er habe kein Blut gesehen – und auch bei der Kontrolle des Fahrzeugs keins entdeckt.

Genaue Beleidigungen unklar

Dass es auf der Heimfahrt nach der Freiluftfete verbale Auseinandersetzungen zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten gegeben hatte, brachte die neuerliche Beweisaufnahme indes zutage. Der Geschädigte soll den Vater oder die Mutter des Angeklagten beleidigt haben. Im weiteren Verlauf muss wohl ein Wort das andere gegeben haben. Der genaue Inhalt der Beleidigungen blieb unklar. „Ich fand den ganzen Streit unnötig“, sagte einer der jungen Fahrgäste. Und mit Blick auf den Geschädigten fügte er hinzu: „Wir waren im Taxi alle genervt von dem Typen.“

Der Angeklagte hatte sich nach der Ankunft des Neunsitzers am Marktplatz in Harpstedt auf und davon gemacht. Der Geschädigte soll nach Aussage eines anderen Fahrgastes versucht haben, in Richtung Eisdiele „abzuhauen“, obgleich er als „Opfer“ selbst darauf bestanden habe, Polizei und Rettungswagen auf den Plan zu rufen.

Das tat der Taxifahrer auch. Die Polizei will er aber nach eigener Darstellung verständigt haben, weil ein Fahrgast seinen Kostenanteil an der Fahrt nicht habe bezahlen wollen. Dieser Zahlungsunwillige soll der Geschädigte gewesen sein. Seine Weigerung soll er mit dem Faustschlag begründet haben, der ihm versetzt worden sei. Letztlich blieb der genaue Ablauf der Auseinandersetzung nebulös. Dafür, dass tatsächlich eine Faust geflogen ist, sprach allerdings ein Foto, das dem Gericht vorlag. Es ließ eine genähte Platzwunde sowie eine „Delle“ in einem Schneidezahn des Geschädigten erkennen.

