Keiner von der lauten Sorte

Harpstedt - „Du hast dich gut rausgeputzt“, sagte der Samtgemeinderatsvorsitzende Stefan Pleus (CDU) am Donnerstagabend im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ zu Hermann Schnakenberg (SPD). Der erwiderte schlagfertig: „Mein Name tauchte auf der Tagesordnung auf. Da dachte ich, ich müsste mal ‘ne Krawatte umbinden.“

Das „Schild“ mit der Aufschrift Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund (NSGB) trug an diesem Abend im übertragenen Sinne Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Ihm oblag es, Schnakenberg eine Ehrennadel in Bronze sowie eine Urkunde des kommunalen Spitzenverbandes für 15-jährige Mitarbeit im Samtgemeinderat zu überreichen. Der Grund: Die NSGB-Kreisvorsitzende Alice Gerken war verhindert, und ihr Stellvertreter Marco Roreger ist erkrankt.

Wöbse gestand, die Ehrung hätte auch schon früher vollzogen werden können, zumal Schnakenberg die 15 Jahre bereits am 17. Februar vollgemacht hatte. „Das Soziale und das Schulische waren immer wichtige Anliegen für dich“, hob der Bürgermeister hervor. Ein Blick auf die Fachgremien, in denen der Sozialdemokrat mitgearbeitet hat, bestätigt das. Aktuell sitzt er dem Schul- und Sozialausschuss vor. Seit 2011 gehört er zusätzlich dem Feuerschutz- und Rettungswesenausschuss an.

Auch Schnakenbergs Engagement als Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Harpstedt beweise, dass er sich sehr für die Gemeinschaft einsetze, meinte Wöbse. Im Rat sei er keiner der Lautesten, habe aber gleichwohl Akzente gesetzt. Als Wöbse die Urkunde verlas und darin der Vorname Hans Hermann auftauchte, intervenierte Schnakenberg: „Das ist falsch. Wenn schon alle Vornamen, dann bitte Hermann Arend Wilhelm!“ Die „Korrektur“ sorgte für Erheiterung. Verbockt – und daher auch zu beheben – hat den Fehler der NSGB. Stefan Pleus überreichte dem Geehrten zusätzlich einen Blumenstrauß im Namen des Rates.

Laut sein – das bringe nicht viel, reagierte Schnakenberg auf die Laudatio. „Wer viel Lärm macht, wird manchmal trotzdem nicht gehört.“ Die Arbeit im Rat sei zuweilen sehr anstrengend, bereite ihm aber immer noch sehr viel Freude, sagte der Sozialdemokrat. Mit jeder Sitzung kämen neue Aufgaben, die zum Wohle der Samtgemeinde Harpstedt gelöst werden müssten. Beharrlichkeit und Kompromissbereitschaft seien die Werkzeuge, die „man für die Ratsarbeit braucht“. Abschließend zitierte Schnakenberg Albert Einstein mit den Worten: „Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.“ - boh