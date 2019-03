ÖPP keine Option mehr

Harpstedt/Colnrade – Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) als alternatives Investorenmodell für anstehende Neubauvorhaben, etwa für das geplante Feuerwehrhaus in Colnrade, verfolgt die Samtgemeinde Harpstedt laut Beschluss des nichtöffentlichen Samtgemeindeausschusses (SGA) vom 21. März nicht weiter; damit bleibt es bei Planung, Ausführung und Finanzierung in eigener kommunaler Regie. Die genauen Gründe für den Beschluss nannte Verwaltungschef Herwig Wöbse am Donnerstag im Samtgemeinderat nicht. Nur so viel: Der SGA hatte sich im Januar und Februar von Fachleuten zu ÖPP informieren lassen.