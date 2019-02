Kein Wasser für Trauerhallen-WC

Colnrade - Die Toilettenanlage der Trauerhalle in Colnrade verfügt zwar über einen Abwasseranschluss; Frischwasser zum Wegspülen und zum Händewaschen gibt es hingegen dort nicht!

Der fehlende Anschluss kam während der jüngsten Gemeinderatssitzung im Dorfgemeinschaftshaus zur Sprache. „Ich habe dazu einen Antrag gestellt. Der ging in den Samtgemeindeausschuss. Dort wurde aber beschlossen, dass die Samtgemeinde die Maßnahme nur umsetzt, wenn die Kirchengemeinde 50 Prozent der Kosten übernimmt. Jetzt ist die Frage, ob die Kirche zustimmt. Ich hoffe, das tut sie nicht“, sagte Ratsfrau Merjem Hodzic. Sie sah klar die Samtgemeinde Harpstedt als Eigentümerin der Immobilie in der Pflicht.

Es gehe nicht an, dass sogar die Reinigungskraft Wasser zum Putzen anschleppen müsse, hieß es. In die Angelegenheit ist Bewegung gekommen. „Gespräche sind im Fluss“, merkte Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann an. boh