Kranzniederlegung in Loué: „Kein Opfer darf vergessen werden“

Zur Erinnerung an Kriegstote

+ © Anke Rehberg Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche in Loué: Rechts Bürgermeister Dominique Croyeau, links daneben Jean-Pierre Molliere. © Anke Rehberg

Harpstedt/Loué - An einer fünftägigen Fahrt des Gemischten Chors Harpstedt in die französische Partnerstadt Loué haben sich auch fünf Mitglieder der Schießsportkameradschaft (SSK) Harpstedt von 1875 beteiligt. Die kleine Delegation nahm am chorseitig organisierten Programm teil.