Kein Naturputz und kein Konzert

Kirchseelte – Weil sich das Coronavirus in ganz Deutschland immer stärker ausbreitet, werden nun auch in der Samtgemeinde Harpstedt zunehmend Veranstaltungen abgesagt: Kirchseelte trifft es am Wochenende gleich doppelt: Der Umwelttag (Müllsammelaktion), zu dem der Verein „Dorf und Natur“ und die Gemeinde für Sonnabend, 10 Uhr, aufgerufen hatten, fällt ebenso aus wie das Frühjahrskonzert der „Klosterbachtaler“, das eigentlich am Sonntagnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) hätte über die Bühne gehen sollen. Bereits erworbene Konzertkarten können gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden – entweder bei Karin Timke (Telefon 04206/9390, ab 16 Uhr erreichbar) oder an diesem Freitag zwischen 20 und 22 Uhr im DGH in Kirchseelte. Es sei derzeit nicht möglich, einen Ersatztermin zu nennen, bedauert das Blasorchester. boh