Kein Mitspieler geht leer aus

Kirchseelte - Als einen guten Einstieg in die neue Saison haben zahlreiche Mitglieder des Schützenvereins Kirch- und Klosterseelte dieser Tage einen Spieleabend im „Dreimädelhaus“ erlebt. Im Doppelkopf und im Kniffeln ging es um Geflügelpreise. Niemand ging leer aus. Den ersten Platz im Doppelkopf belegte Werner Buschmann (rechts). Im Kniffeln hatte indes am Ende Roswitha Grap (Mitte) die Nase vorn. Der Vorsitzende Klaus Stark (links) übernahm die Siegerehrung. Während einer „Halbzeitpause“ bestand Gelegenheit, sich in gemütlicher Runde mit einem Essen zu stärken. Foto: Schützenverein