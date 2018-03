Kein Interesse an EWE Netz-Anteilen: Rat streicht 300 000-Euro-Posten

Investitionsvolumen im Winkelsetter Haushalt sinkt auf 220 000 Euro

Winkelsett - Die Möglichkeit, Anteile an der EWE Netz über die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) zu erwerben, will die Gemeinde Winkelsett nicht nutzen. Auf Vorschlag von Bürgermeister Willi Beneke hatte Samtgemeindekämmerer Ingo Fichter vorsorglich einen Posten in Höhe von 300 000 Euro in den Haushaltsentwurf 2018 aufgenommen. Die Kommune hätte dann bei Interesse sofort „zuschlagen“ und Anteile erwerben können. Fichter betonte im Gemeinderat, dass allein das Einplanen der Haushaltsmittel keinen Automatismus bewirkt. Will heißen: Für den Erwerb von Anteilen bedürfte es eines entsprechenden Ratsbeschlusses.