Kegelclub-Jubiläum: Corona hat die Kugel „erlahmen“ lassen

Von: Jürgen Bohlken

Sie feierten das 50-jährige Bestehen des Kegelclubs „Lahme Kugel“: Werner und Roswitha Hock, Werner Ott, Birgit und Wolfgang Bleyer, Wilma Schriever, Anke Scheele, Friedrich und Christa Harnisch, Renate Ott und Jürgen Scheele (von links). Ulla Servatius, die – wie auch Wilma Schriever – am 4. Februar 1973 zu den Gründungsmitgliedern zählte, und das Ehepaar Ruge konnten zum allgemeinen Bedauern nicht teilnehmen. © Bohlken

Harpstedt – Ein bisschen Selbstironie schwang offenbar mit, als Ulla und Peter Servatius, Wilma und Heinz-Hermann Schriever sowie Karin und Wolfgang Fischer den von ihnen am 4. Februar 1973 aus der Taufe gehobenen Harpstedter Kegelclub „Lahme Kugel“ nannten. Heute gehören 14 Mitstreiter, allesamt Senioren, dazu. Bis zum Beginn der Coronapandemie vor drei Jahren kegelten sie immerhin noch einmal jährlich – stets am Clubgründungstag. Die letzte Clubreise führte 2009 nach Bremerhaven.

Anlässe, sich zu treffen, gibt es mit Weihnachts- und Kohlessen, Ehejubiläen und besonderen Geburtstagen immer noch zur Genüge. Außerdem muss jeder einmal jährlich alle Mitglieder ohne besonderen Grund einladen.

Am Sonnabend gab es indes einen besonders guten Grund zum Feiern: Die „Lahme Kugel“ nullte zum fünften Mal. Elf Mitglieder, darunter auffällig viele pensionierte Lehrkräfte, kamen zur 50-Jahr-Feier ins Gasthaus „Charisma“ nach Harpstedt.

Mit Ulla Servatius und Wilma Schriever hat der Kegelclub heute noch zwei Mitbegründerinnen in seinen Reihen. Renate und Werner Ott bringen es auf 49 Jahre Mitgliedschaft. Christa und Friedrich Harnisch traten 1981 bei, Anke und Jürgen Scheele ein Jahr später. Roswitha und Werner Hock stießen 1996 dazu, Ulla und Heinz Ruge 1998. Birgit und Wolfgang Bleyer schlossen sich 2002 an.

Drei Jahre später gehörten die 14-tägigen Kegelabende der Vergangenheit an. „Ich habe früher immer die Ergebnisse aufgeschrieben und am Ende des Jahres mitgeteilt, wer der Beste gewesen ist, wie viele Neunen geworfen worden sind und dergleichen“, erinnert sich Friedrich Harnisch. Einen Vorstand habe der Club nie gebraucht.

88 Holz – von 90 möglichen

23 Jahre lang kegelten die Mitglieder im Hotel „Rogge Dünsen“. Eigentlich wäre den Begründern des Harpstedter Clubs die Kegelbahn im Hotel „Zur Wasserburg“ lieber gewesen. Die aber war ausgebucht. Mit der Zeit ebbte der Kegelboom ab. 1996 nutzte die „Lahme Kugel“ die Chance zum Wechseln: Neun Jahre lang, bis zum 9. Juni 2005, blieb die „Wasserburg“ die sportliche Heimat. Bis dahin, in der aktiven Zeit, soll der Kegelchamp in zehn Wurf mal 88 von 90 möglichen Holz geschafft haben – ein Ergebnis, das selbst Profis vor Neid erblassen lassen könnte.

Neben dem Sport verband die Mitglieder eine weitere Leidenschaft: das Reisen. Innerhalb Deutschlands ging es in den Harz, in die Rhein-Mosel-Ahr-Region und nach Dresden. Auslandsreisen führten nach Frankreich, Österreich, Italien, Spanien, Tschechien und sogar Russland. Ein Club-Lottogewinn in Höhe von 4 600 Mark, der in die Kegelkasse wanderte, trug zur Finanzierung der Andalusien-Tour bei.

Reisepech in Südfrankreich

„Als wir in Dresden durch den Park von Schloss Pillnitz spazierten, kam uns Hans-Joachim Naujoks, ehemals Konrektor in Harpstedt, entgegen. Er war zurück in seine ursprüngliche Heimat gezogen. Er wohnte nun wieder in der Umgebung Dresdens“, entsinnt sich Friedrich Harnisch.

Im Rückblick auf die Keglerreisen kommt er ins Plaudern: „Die meisten hat Jürgen Scheele organisiert, und zwar hervorragend. In Frankreich waren wir zweimal – einmal im Elsass und einmal in Paris. Nach Andalusien wollte Anke Scheele nicht mitfliegen. Stattdessen machten sie und ihr Mann Jürgen sich mit dem Auto auf den Weg. In Südfrankreich blieb der Wagen liegen. Die für die Reparatur nötigen Ersatzteile zu bekommen, war wohl so kompliziert, dass Scheeles dort ein paar Tage festsaßen. Danach sind sie umgekehrt, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hätte, weiter bis Andalusien zu fahren.“

Dass Anke Scheele den schnellen Luftweg mied, erklärte sich mit der vorangegangenen Russlandreise der „Lahmen Kugel“: „Nach Moskau brachte uns damals ab Hamburg eine ausgesprochen klapprige Aeroflot-Maschine. Nach dem Flug war Anke derart bedient, dass sie nicht wieder fliegen wollte“, sagt Harnisch schmunzelnd.

Die Clubmitglieder Birgit und Wolfgang Bleyer sind mittlerweile nach Oldenburg umgezogen. Roswitha und Werner Hock, ehemals Harpstedter, leben nach mehreren Wohnortwechseln heute in Cuxhaven. Sie waren durch das Ehepaar Ott, mit dem sie gut bekannt sind, zur „Lahmen Kugel“ gekommen. Der Club ermöglichte ihnen 1996 die Teilnahme an der Russlandreise. „Seitdem gehören sie dazu, obwohl sie wohnortbedingt nie mit uns gekegelt haben. Die Fahrten haben sie aber immer mitgemacht“, so Friedrich Harnisch.

Langes Messer, aber kein Grund zur Sorge

Die Russlandreise sei die interessanteste Tour gewesen. Ein Erlebnis im Nachtzug von Moskau nach St. Petersburg blieb Harnisch im Gedächtnis haften. „Kannst du mal kommen?“, baten ihn zwei verängstigte Kegelschwestern um Unterstützung. „Da sind zwei Russen im Gang, von denen einer ein langes Messer gezogen hat. Kannst du mal fragen, was die wollen?“ Harnisch sprach die beiden Männer auf Englisch an und bekam zu seiner Überraschung eine Antwort in fließendem Deutsch: „Mit dem Messer wollten wir gerade unsere große Mettwurst anschneiden. Möchten Sie davon ein Stück abhaben?“

Dass die lange Zugfahrt eine recht schaukelige Angelegenheit gewesen sein muss, lässt sich den Schilderungen von Christa Harnisch entnehmen: „Als wir in St. Petersburg ausgestiegen sind, hatten wir immer noch das Gefühl, als stünden wir auf etwas Wankendem.“

Die Ankunft am Schloss Peterhof ließ die Kegler nicht schlecht staunen: Eine Blaskapelle empfing sie mit der deutschen Nationalhymne. Friedrich Harnisch kennt den Grund: „Die Musiker erkannten an den Bussen, aus welchen Ländern die Besuchergruppen kamen. Sie spielten dann jeweils die zum Herkunftsland passende Hymne – natürlich in der Hoffnung auf etwas Trinkgeld.“