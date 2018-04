Kaufkraftspitzenreiter 2017: Beckeln und Kirchseelte

Plätze eins und zwei in der IHK-Region

+ Der Kreis Oldenburg schneidet bei der Kaufkraft gegenüber den benachbarten Landkreisen in der IHK-Region ganz passabel ab.

Beckeln/Kirchseelte/Landkreis - Von Jürgen Bohlken. In der Gemeinde Beckeln wohnen Menschen, die zumindest im Durchschnitt deutlich mehr von ihren Einkünften für Konsum übrig haben als der deutsche Normalverbraucher. Diesen Schluss lässt eine Statistik zu, auf die der frühere Bürgermeister Heinz Nienaber gestoßen ist. Die Zahlen bringen die Kaufkraft in Kommunen in Relation zum bundesdeutschen Durchschnitt. Letzterer wird als Maßzahl auf 100 Prozent gesetzt. Beckeln erreichte 2017 115,5 Prozent Kaufkraft.