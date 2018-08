Kastanie blockiert L 338

In einer Biogasanlage in Beckeln brannten Gärreste. Nach einer Durchzündung wurde der Haufen im Freien geflutet. - Foto: Bahrs

Harpstedt - Eine umgestürzte Kastanie auf der L 338 sorgt wohl auch heute noch für Verkehrsbehinderungen. Nachdem der Baum in der Nacht zu Mittwoch auf die Fahrbahn und eine angrenzende Scheune gekracht war, musste das Stück zwischen Harpstedt und Wildeshausen voll gesperrt werden. Heute erfolgt wegen der Beseitigung der restlichen Schäden eine halbseitige Sperrung. Für die ersten Aufräumarbeiten war die Feuerwehr Harpstedt zuständig. Es war der vorerst letzte mehrerer Einsätze der Retter am Dienstag und Mittwoch.

„Wir haben Glück, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind“, sagte ein Mitarbeiter des Landesbetriebs für Straßenbau gestern Nachmittag. Er und seine Kollegen machten sich ein Bild von der Kastanie, die die Ursache für die Vollsperrung der L 338 und die eingerichtete Umleitung war. Während die Männer des Landesbetriebs auf ihre Kollegen mit einem großen Hächsler warteten, kappten Mitarbeiter einer Spezialfirma die Reste des Baums.

Die ersten Schäden hatten die Feuerwehrleute aus Harpstedt in der Nacht zu Mittwoch beseitigt. Sie rückten mit drei Fahrzeugen an und sägten zunächst die Krone der rund 35 Meter hohen Kastanie klein. „Beim Begutachten der Kastanie wurde festgestellt, dass der Stamm an einer weiteren Stelle eingerissen war“, schreibt Christian Bahrs, Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Harpstedt, in seiner Mitteilung. Da die Gefahr bestand, dass der Baum jederzeit umstürzen könne, sei nach Rücksprache mit der Polizei die Sperrung der L 338 beschlossen worden.

Vor umstürzenden Bäumen und abbrechenden Ästen hatten in den vergangenen Tagen bereits die Niedersächsischen Landesforsten und Umweltschützer gewarnt. Durch die Trockenheit bekämen viel Bäume nicht mehr genug Wasser. In der Folge würden Äste absterben und abbrechen.

Außer der Beseitigung des Baumes wurden die Einsatzkräfte der Samtgemeinde vier weitere Male gerufen. Wie Bähr mitteilt, mussten sie am Dienstag die Tür einer Wohnung am Schützenweg öffnen. Dort wurde eine hilflose Person vermutet. Sie sei dort tot aufgefunden worden, heißt es seitens der Feuerwehr.

Den zweiten Einsatz für die Harpstedter habe es am Dienstagabend gegeben. Auf der L 341 kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Beckeln hatte ein defekter Traktor auf einer Strecke von rund 300 Metern Diesel verloren. Zur Beseitigung rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen aus. Die Helfer streuten die Dieselspur mit speziellem Bindemittel ab.

Gegen 20.15 Uhr sei dann der Beckelner Ortsbrandmeister Frank Bollhorst telefonisch über eine Rauchentwicklung in einer Biogasanlage informiert worden. Fünf Einsatzkräfte seien daraufhin ausgerückt. Sie hätten in einer Halle einen Haufen getrockneter Gärreste entdeckt, aus dem bereits Rauch aufstieg.

Beim Anheben des Materials mit einem Teleskoplader sei es zu einer Durchzündung gekommen, so Bahrs. Die Flammen hätten mit einem C-Rohr schnell abgelöscht werden können. Und: „Um eine erneute Entzündung in der Halle zu verhindern wurde der Haufen nach und nach mit dem Teleskoplader ins Freie transportiert und mit Wasser geflutet. Zur weiteren Kontrolle auf Glutnester wurde die Wärmebildkamera von der Feuerwehr Harpstedt angefordert.“ Gegen 22 Uhr war der Einsatz für die fünf Einsatzkräfte beendet.

Während der Beckelner Einsatz noch lief, mussten auch die Harpstedter noch einmal ran. „Ast auf Fahrbahn“ lautete das Einsatzstichwort an der Amtsfreiheit. Dort ragte ein kleiner Ast in die Fahrbahn. Der sei jedoch „mit purer“ Muskelkraft“ heruntergezogen worden. So sei der Einsatz für die Harpstedter schon nach kurzer Zeit beendet gewesen.

Von Ulf Buschmann