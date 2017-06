„Kartierung endet wohl erst Mitte Juli“

So schnell werden sich in der Gemeinde Prinzhöfte keine neuen Windräder drehen. Der Rotmilan hat die Bauleitverfahren ins Stocken geraten lassen.

Prinzhöfte - Beim vorgesehenen Windpark „Wunderburg 2“ südlich der A1 (Flächen 16.3 und 16.4 im F-Plan der Samtgemeinde Harpstedt) sei der Sachstand unverändert, sagte der stellvertretende Prinzhöfter Bürgermeister Thomas Hacke am Dienstag im Gemeinderat.

„Wir sind noch in der Vorbereitung des Satzungsbeschlusses. Die Bauleitplanung ist so weit fortgeschritten, dass die Untere Naturschutzbehörde artenschutzrechtliche Ausnahmeregelungen prüfen muss. Der Plan, der die Ausgleichsmaßnahmen regelt, ist eventuell anzupassen. Das steht noch nicht ganz fest. Die Kartierung des Rotmilans hat eine Erweiterung erfahren, und zwar in einem Radius von vier Kilometern um die vorgesehenen Anlagenstandorte. Man rechnet Mitte Juli mit einem Abschluss dieser Erfassung. Ehe die Kartierung nicht abgeschlossen ist, wird auch der Landkreis keine Genehmigung im Bimsch-Verfahren signalisieren können, und bis dahin können auch wir unseren B-Plan nicht als Satzung beschließen“, sagte Hacke.

Was die Bauleitplanung für den großen Windpark Simmerhausen/Klein Henstedt (Fläche 16.2) betreffe, „liegen wir noch ein ganzes Stück weiter zurück“, so Hacke. „Da hängt alles vom Ergebnis der momentanen Kartierung des Rotmilans ab. Man muss sehen, ob es neue Planungen bezüglich der Anlagenstandorte geben wird. Da steht eigentlich im Moment gar nichts fest.“ - boh