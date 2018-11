Botschafter des Nordens huldigen der „Wiehnachtstied“

Die Gruppe Godewind mit Shanger Ohl, Anja Bublitz, Heiko Reese und Sven Zimmermann (von links) tritt am Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, in der Harpstedter Christuskirche auf.

Harpstedt - Für viele Fans sei Weihnachten dann, „wenn Godewind aufgetreten ist“, hat Nordfrieslands Landrat einst konstatiert. Freunde der Band würden das womöglich auch heute noch unterschreiben. In Harpstedt und Umgebung haben die sympathischen Musiker seit etlichen Jahren eine treue Fangemeinde. Die will gepflegt werden. Daher gibt die Gruppe aus Schleswig-Holstein am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, abermals ein Konzert in der Christuskirche unter dem Motto „Keen Wiehnacht ohne … Godewind“.

Besinnliche und witzige Lieder, platt- und hochdeutsche Texte, zauberhafte Anmoderationen, exquisiter Sound in angenehmer Lautstärke – dafür steht die Band seit Jahr und Tag. Verschiedene Umstände, darunter tragische Todesfälle, haben in der Vergangenheit mehrfach Um- und Neubesetzungen erforderlich gemacht. Gleichwohl ist die Gruppe ihren Wurzeln treu geblieben, dabei aber zugleich mit der Zeit gegangen. Klang sie bei ihrer Gründung noch eher volkstümlich, so vollzog sich bis heute eine Schärfung des stilistischen Profils in Richtung Pop/Rock und Folk. 2003 kürte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sie zu ihrem offiziellen Botschafter. 2012 folgte die Verleihung des Nordfriesischen Kulturpreises.

Zauberhafte Momente mit sanften Klängen und oft auch leisen Tönen beschert die Gruppe ihren Fans bei den Adventskonzerten in der Christuskirche. Songs wie „Wiehnachtstied“, „Winterzauber“, „Allumbi is Wiehnacht“ oder „Winter in’t Watt“ sollen die Freude an der kalten Jahreszeit und am Advent wecken. Es mache den Bandmitgliedern „großen Spaß, in Kirchen aufzutreten“, bekräftigt das Management. „Dafür benötigen sie nur ein Minimum an Technik – je nach Akustik. So entstehen immer wieder diese besonderen, dichten Stimmungen und diese große Nähe zum Publikum.“ 2019 blickt die Gruppe übrigens auf 40 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Hinter Godewind verbergen sich Anja Bublitz (Flöte, Percussion, Gesang), Shanger Ohl (Keyboard, Gitarre, Gesang), Heiko Reese (Schlagzeug, Percussion, Gesang) und Sven Zimmermann (Bass, Gitarre, Gesang).

Bublitz, sozusagen der „Sonnenschein“ des Quartetts, mischt seit 1994 auch in der Top 40-Galaband „Rockford“ mit. Im Studio sang sie unter anderem für „ABBA Fever“, die No Angels und Jeanette Biedermann. Heiko Reese, das humorvolle „Nesthäkchen“ bei Godewind, zählt „Quatschkram“ auf der Bühne zu seinen „Spezialitäten“. Shanger Ohl, ursprünglich Lehrer, hängte die Pädagogik an den Nagel, als die Freude an der Musik die Oberhand gewann. Sven Zimmermann trägt den Spitznamen „Jazzman-Zimmerling“. Der gebürtige Rostocker lebt seit 21 Jahren in Kiel, beherrscht als Berufsmusiker verschiedene Saiteninstrumente und spielt, wie er sagt, „auch mal Tuba, wenn’s sein muss“.

Karten für das Konzert in der Christuskirche gibt es in Harpstedt bei Schreibwaren Beuke sowie im Kirchenbüro, außerdem in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung und über Nordwest-Ticket. Im Vorverkauf kostet das Stück 29 Euro – beziehungsweise 25 Euro für Plätze auf der Empore (mit eventuell eingeschränkter Sicht).

boh