Kanonendonner als ständiger Begleiter

Annen/Ellerwald/Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Die alte Familientruhe von 1832 steht noch heute im Haushalt des Ehepaars Erna und Werner Siemund, das seit 20 Jahren in Harpstedt wohnt. Dieses Relikt zeugt auch von Flucht und Vertreibung. Darin bewahrten Werner Siemunds Mutter Gerda und seine Großeltern mütterlicherseits vor 75 Jahren, im letzten Kriegsjahr, Wertsachen und wichtige Papiere auf, als sie mit den Kindern ihren Bauernhof in Ellerwald bei Elbing in Westpreußen verließen und vor der herannahenden Roten Armee flohen – ständig begleitet von Kanonendonner.

Zwei Monate dauerte die entbehrungsreiche Flucht. Begonnen hatte sie am 23. Januar 1945. „Sie können sich nicht vorstellen, was da für ein Chaos herrschte! Tausende waren unterwegs. Manche Bauern kehrten sogar wieder zurück, weil sie ihre Kühe nicht allein lassen mochten; anderen sind die Pferde krepiert. Unser Dorftreck zerbrach schon vor Erreichen der Weichsel. Dann ist Opa Jetzlaff, mein Großvater mütterlicherseits, der lange Bürgermeister unseres Nachbardorfes Ellerwald II war, herumgelaufen und hat Angehörige und Nachbarn zusammengesucht. So entstand ein neuer Treck aus sieben Wagen. Und der hat es bis nach Syke, Harpstedt und Groß Ippener geschafft“, erzählt Werner Siemund.

Die Flucht über Weichsel, Oder und Elbe sei nur mit viel Glück möglich gewesen. Siemund: „Schon an der Elbe steuerten Behörden der Nationalsozialisten die Flüchtlingsströme. Wir sind dann am Ende in Annen gelandet. Aber wir wären hier nie angekommen, hätten wir nicht unseren ältesten Knecht Josef, einen jungen polnischen Bauernsohn, als Kutscher dabeigehabt. Das war ein ganz gottesfürchtiger, lieber Kerl. Er hat nachts hinter den Pferden geschlafen, wenn sie nicht ausgespannt waren. Die Leinen hatte er um seine Füße gebunden, um mögliche Diebstahlsversuche sofort zu bemerken. Nach der Ankunft hier ist er leider sofort als Zwangsarbeiter kaserniert worden – in Adelheide.“

Vieles von den Geschehnissen, die Siemund als Sechsjähriger erlebte, haben sich in sein Gedächtnis gebrannt. Er erzählt von fahnenflüchtigen deutschen Soldaten und sogenannten „Kettenhunden“ der Militärpolizei, die wiederum die armen Teufel am nächsten Baum aufhängten. „Meine Mutter hat meiner Schwester und mir die Augen zugehalten, damit wir das nicht mit ansehen mussten. Das waren wirklich schlimme Zeiten“, sagt Siemund.

Der Hof in Ellerwald fiel unmittelbar nach Antritt der Flucht den Kriegswirren zum Opfer. Die Deutschen schossen ihn nahe der Kampflinie hinter Elbing in Brand. Heute erinnert dort nichts mehr an die rund 340-jährige bäuerliche Vergangenheit. Ackerbau und Viehzucht sind Gewerbe und Industrie gewichen, unter anderem auch der Elbinger Toyota-Niederlassung.

„Wir werden nie wieder Bauern“, war Werner Siemunds Vater († 1972) schnell klar gewesen. Der Junior folgte seinem Rat, einen Beruf zu erlernen, in dem er sich selbstständig machen konnte. Dem heute 81-Jährigen gelang mit Ehrgeiz und Meisterbrief eine bemerkenswerte Karriere im Handwerk. In Delmenhorst gründete er einen Malerfachbetrieb, den mittlerweile seine beiden Söhne Harald und Karsten führen.

Schon lange lebt Werner Siemund im Ruhestand. Er betreibt Ahnenforschung, hält Lichtbildervorträge und arbeitet an der Chronik seines Heimatdorfes Ellerwald. Was er als Kind nach der Flucht – gegen und nach Kriegsende – erlebte, hat er niedergeschrieben. Als Teil des Trecks der Familien Siemund, Jetzlaff, Martens, Enz, Jansen, Eichhorn und Guddeck fanden er und seine Angehörigen im März 1945 auf dem Hof Nordbruch in Annen eine Bleibe.

„Wir sind dort gut behandelt worden und haben drei kleine Kammern bewohnt“, erinnert sich Werner Siemund. Die Mitarbeit auf dem Hof sei für die Vertriebenen, die ja selbst aus der Landwirtschaft kamen, eine Selbstverständlichkeit gewesen, zumal Hofbetreiber Heinrich Georg Nordbruch unter schwerer Gicht gelitten habe und daher jede Unterstützung habe brauchen können.

Die alte Familientruhe kommt in Siemunds Aufzeichnungen ebenfalls vor. Sie wurde – wie auch die der Familie Nordbruch – vergraben und erst 1946 wieder ausgebuddelt. „Die alliierten Truppen kamen immer näher. Niemand wusste, wie sie sich verhalten würden. Die NS-Propaganda malte Schreckensbilder, um Widerstand zu erzeugen. Aber es wurde ihr schon nichts mehr geglaubt“, schreibt Siemund. In der Scheune sei „das Pflaster aufgebrochen“ worden. Beide Truhen kamen in die Erde. Das Pflaster sei dann wieder eingebaut und mit Zement verschlämmt worden. Der Zweck dieses „Begräbnisses“: Wertsachen wie Schmuck, Silberbestecke oder auch Winterpelze sollten vor dem Zugriff der Besatzer bewahrt werden.

Johann Nordbruch, der Sohn von Hofbetreiber Heinrich Georg Nordbruch und seiner Frau Berta, habe, so Siemund, sogar eine „lustige Trauerrede über den Truhen“ gehalten. Er kam wenig später, kurz vor der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen, auf eine besonders tragische Weise ums Leben. Auch dieses Kapitel hat Siemund in seinen Aufzeichnungen festgehalten: Die verlassene Flakstellung in der Riede „hatte es den Leuten aus Annen angetan“, schreibt er; Verwertbares von dort sei abgefahren worden. Am 2. Mai 1945 sei bei einer solchen Tour der einzige Sohn vom Hof Nordbruch, Johann Nordbruch, mit dem Ackerwagen auf eine Mine gefahren und schwer verletzt worden; am 6. Mai sei er seinen Verletzungen erlegen, so Siemund.

In jenen Tagen rächten sich ehemalige Zwangsarbeiter für ihnen widerfahrenes Unrecht. Auch der Hof Nordbruch wurde Ziel eines Überfalls. Nach der Aufbahrung von Johanns Leichnam „auf dem großen Flur“ hätten „besoffene Männer“ um den Sarg getanzt und seien darüber gesprungen, schildert Siemund.

Die Beisetzung habe nur in einem ganz kleinen Kreis erfolgen dürfen.