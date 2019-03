Kahlschlag löst Entsetzen aus

„Radikale Vernichtung“: Schutzgemeinschaft fragt nach den Verantwortlichen

+ Ein Bild des Jammers: Ungezählte Bäume liegen in der Klein Henstedter Heide flach. Foto: Schutzgemeinschaft

Klein Henstedt – Die um die Bewahrung der Klein Henstedter Heide bemühten Mitglieder der Schutzgemeinschaft sind entsetzt. Sie können es nicht fassen, was der Natur angetan worden ist, damit Netzbetreiber TenneT die planfestgestellte 380-kV-Leitung Ganderkesee–St. Hülfe bauen kann. Eine derart radikale Vernichtung alter Buchen und Eichen im Bereich „Cassens Tannen“ in der Henstedter Heide sei nicht erwartet worden, gesteht der Vereinsvorsitzende Wilfried Holtmann. Zwar sei nach den Informationsveranstaltungen der TenneT im Februar von einer Schneise für die 380-kV-Leitung die Rede gewesen. „Es hieß aber, dass so wenig Bäume wie notwendig gefällt werden sollen, und zwar erst im Herbst, denn Anfang März beginne ja die Brutzeit. Man wusste also von dem Verstoß gegen das Rodungsverbot“, wirft Holtmann den Verantwortlichen vor.