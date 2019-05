K 53: Radweg wird am 29. Juni eingeweiht

+ © Jürgen Bohlken © Jürgen Bohlken

Der nun so gut wie fertiggestellte Radweg an der Kreisstraße von Horstedt nach Klein Ippener (K 53) wird am 29. Juni offiziell eingeweiht. Das hat die Kreisverwaltung jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Aktuell erledigt die Tiefbaufirma BTS Restarbeiten, etwa das Anfüllen der Seitenräume mit Erdreich (unser Bild). Daher stehen auch noch die Tempo 50-Schilder auf dem Abschnitt zwischen „Kfz Brockerhoff“ und der Bushaltestelle „Ahrens“.