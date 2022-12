Junger Leistungskader avanciert zum Abräumer

Teilen

Mächtig stolz auf die 22 errungenen Pokale zeigten sich mit Recht die erfolgreichen Kampfsportler und Trainer der Budo-Sportakademie (BSA) Harpstedt. Kleines Bild: Lorena Casciani kämpft gegen Leefke Maurer (beide BSA Harpstedt). © Budo-Sportakademie Harpstedt

Harpstedt/Moordorf – Erstmals hat eine Auswahl der am Amtmannsweg ansässigen Budo-Sportakademie (BSA) Harpstedt im „Fudochi Cup“ mitgemischt, dem vorweihnachtlichen Jiu-Jitsu-Turnier der BSC Südbrookmerland im ostfriesischen Moordorf. BSA-Betreiber Olaf van Ellen zeigt sich vom exzellenten Abschneiden der Sportler geradezu überwältigt.

„Unsere 21 Kämpfer konnten sich alle gegen die Wettbewerber der anderen Kampfsportschulen aus Südbrookmerland, Aurich und Emden durchsetzen. Jeder von ihnen erkämpfte sich einen Platz auf dem Siegerpodest und erhielt einen Pokal. Insgesamt errang unser Leistungskader zehnmal Platz eins, siebenmal Platz zwei und viermal Platz drei“, resümiert van Ellen. Zusätzlich sei die Budo-Sportakademie Harpstedt mit einer Trophäe für die weiteste Anreise belohnt worden, „sodass insgesamt 22 Pokale in den Amtmannsweg gingen“.

Wir sind sehr stolz auf unser junges Kämpferteam und freuen uns auf weitere Turniere.

Um überhaupt an „solchen externen Veranstaltungen“ teilnehmen zu können, hatten die Trainer Olaf van Ellen und Denis Pitkowski im Vorfeld eine Leistungskadergruppe für den Jiu-Jitsu-Wettkampf gegründet. Dass der Kader in Moordorf gleich dermaßen abräumen würde, hatten sich das Trainergespann, die mitgereisten Eltern und die Sportler selbst nie träumen lassen. „Wir sind sehr stolz auf unser junges Kämpferteam und freuen uns auf weitere Turniere“, bekräftigt Olaf van Ellen.

Jiu-Jitsu-Wettkämpfe seien in den vergangenen Jahren pandemiebedingt immer wieder ausgefallen, bedauert er. Das nächste Turnier, das ansteht, ist die Clubmeisterschaft „Lions Cup“. Sie wird am 18. März 2023 in Harpstedt ausgetragen.