Nicht nur zum 40. Geburtstag: Volles Haus in der Jugendpflege Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Für Zuckerwatte standen die Kinder am Tag der offenen Tür der Jugendpflege gern Schlange. © Bohlken

Harpstedt – Ihren 40. Geburtstag hat die Jugendpflege Harpstedt (JuH) gern als Chance genutzt, mit einem Tag der offenen Tür für ihr Angebot zu werben und Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren. „Der Kuchen hat zum Glück gereicht. Es ist am Donnerstagnachmittag noch richtig voll bei uns in der Delmeschule geworden. Bestimmt 200 Leute haben sich hier aufgehalten, darunter viele Jugendliche, Eltern der ,Happy Kids", auch Kollegen beider Harpstedter Schulen und der Bücherei. Ich kann gar nicht alle aufzählen. So ziemlich jeder, der mir wichtig ist, war da“, erzählt Jugendpflegerin Annelen Voß.

Ihr Kollege Markus Pieper hielt eine Rede. Für die Kinder in der Jugendpflege spendierte die Samtgemeinde Harpstedt einen großen Korb voller Süßigkeiten.

Geht immer: eine Runde Tischfußball. © boh

Wie die JuH als Einrichtung bekam Annelen Voß zu ihrem persönlichen Jubiläum Präsente, darunter Blumensträuße und Dankesurkunde. Denn auf den Tag genau 40 Jahre zuvor, am 1. Dezember 1982, hatte ihr Dienst in der Jugendpflege begonnen – anfangs noch im Fahrschülerraum. „Dort hatte ich nach ein paar Umbauarbeiten auch ein Büro. Günter Knappmeier, zu der Zeit noch Rektor, kümmerte sich um Möbel von der Kreissparkasse. Ein Teil davon ist heute noch bei uns in Gebrauch, also mit der Jugendpflege um 40 Jahre gealtert. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, wie alt dieses Mobiliar schon vorher gewesen ist“, sagt Annelen Voß schmunzelnd.

Die „ersten sieben oder acht Jahre“ arbeitete sie noch als Einzelkämpferin in Vollzeit in der Samtgemeinde-Jugendpflege, später dann (wie heute noch) mit weniger Stunden und einer zweiten Kraft an ihrer Seite.

Auch Ehemalige schauen dann und wann vorbei

Der Altersdurchschnitt des Klientels der JuH bewegt sich, die „Happy Kids“ nicht mitgerechnet, zwischen 13 und 14 Jahren. Die Ältesten, die das offene Angebot häufiger nutzen, sind etwa 17. „Auch ehemalige Schüler, jetzt teilweise in der Ausbildung, schauen herein. Nur eben nicht regelmäßig“, erläutert Annelen Voß. Die Beliebtheit der JuH als Treffpunkt hat nach ihrer Einschätzung in all den Jahren nicht gelitten.

Konzentriert beim Schminken: Shanice Jenkins (l.). © boh

„Jetzt, mit Anbruch der kalten Jahreszeit, registrieren wir besonders viel Zulauf. Um die Mittagszeit haben wir oft 40 oder 50 Kinder und Jugendliche hier – auch in Verbindung mit AGs. Ein Teil beschäftigt sich gleich mit den Hausaufgaben. Andere stecken in Prüfungsvorbereitungen. Teils haben die Schülerinnen und Schüler Mittagessen bestellt, teils Essen von zu Hause mitgebracht. Wenn hier Hochbetrieb herrscht und alle Räume belegt sind, ist das schon manchmal Hardcore. Arbeiten am Schreibtisch geht dann zumindest nicht mehr“, plaudert die Jugendpflegerin ein wenig aus dem Nähkästchen.

Am Tag der offenen Tür blieb sich die JuH treu und kam vollkommen authentisch rüber. Eben so, wie das Klientel sie kennt und schätzt. Ganz selbstverständlich nahmen Mädchen und Jungen die Kickertische in Beschlag – und obendrein einige „Schmankerl“ zur Feier des Tages gern in Anspruch.

„Happy Kids“ klinken sich ein

Lukas Twietmeyer produzierte im Akkord Zuckerwatte, um die Warteschlange nicht zu lang werden zu lassen, während Jugendpfleger Markus Pieper seine Qualitäten als „Popcorn-Maker“ unter Beweis stellte. Praktikantin Anna-Lena Franke gab Laufzettel und Knicklichter in Armbandform aus. Auch Buttons wollten verteilt werden. Tina Schwarz aus der Verwaltung, Elias Landsberg und Lena Beckmeyer hätten ebenfalls zum Helferkreis gehört, sagt Annelen Voß.

Die „Happy Kids“-Betreuerinnen Annette Focke-Kalisch und Monika Fromm ließen es an Mal- und Basteltischen weihnachten. Dort kredenzten Kinder originellen Christbaumschmuck: Kleine Holzscheiben und Tontöpfe nahmen die Gestalt von Rentierköpfen an. Und aus Eisstielen entstanden Mini-Tannenbäume.

Beim Schminken müssen Profis ran

„Im Schminken sind wir Jugendpfleger nicht so fit. Das Ergebnis sollte schon ansprechend aussehen“, begründete Annelen Voß, warum die JuH diese Aufgabe lieber zwei Profis von der „Bremer Ideen Börse“ überließ, deren Dienstleistungen auch schon bei anderen Anlässen – vom Kinderschützenfest bis zum „Tanzrausch“ – gut angekommen sind. Während Shanice Jenkins fantasievolle Motive in Kindergesichter zauberte, verpasste Birgit Sagemann etlichen Unterarmen „coole“ Airbrush-Tattoos.