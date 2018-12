Jugendfeuerwehr lässt das Jahr ausklingen

Kirchseelte - Während einer Weihnachtsfeier hat die Jugendfeuerwehr Kirch- und Klosterseelte das Jahr ausklingen lassen. Es ging zum Bowlen nach Bremen. Dort kamen die Mädchen und Jungen, in vier Gruppen eingeteilt, binnen zwei Stunden voll auf ihre Kosten.

Nach dem sportlichen Vergnügen gab es für alle Burger, Chicken-Nuggets und Pommes im Restaurant des Bowlingcenters. Wieder im Feuerwehrhaus in Kirchseelte angekommen, ließen die Jugendlichen die Weihnachtsfeier bei Chips und Getränken ausklingen.

Zum Schluss übergaben die Betreuer ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk. Die Jugendlichen und ihre Eltern hatten ihrerseits ein Präsent vorbereitet. Darüber wiederum freuten sich die Betreuer sehr.

Der nächste Dienst steht am 10. Januar um 17.30 Uhr auf dem Programm (Mädchen und Jungen ab zehn Jahren können gern zum Schnuppern und Mitmachen kommen). Die von den Nachwuchsbrandschützern organisierte Tannenbaumsammelaktion in Kirch- und Klosterseelte sowie Groß Ippener folgt am 12. Januar kommenden Jahres.