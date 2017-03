Wohlstandsmüll füllt 21 Säcke

Harpstedt - An der Aktion „Saubere Landschaft“ hat die Jugendfeuerwehr Beckeln teilgenommen – und sich damit in den Kreis der zahlreichen Gruppen und Vereine eingereiht, die derzeit im ganzen Landkreis Oldenburg Wegeseitenränder von achtlos weggeworfenem Unrat befreien. Drei Stunden lang war der Brandschützernachwuchs unterwegs.

Die Helfer suchten einige Straßenränder im Löschbezirk der Feuerwehr Beckeln ab. Dabei sind die 20 Kinder und Jugendlichen sowie 18 Betreuer außerordentlich erfolgreich gewesen. Sie lasen jede Menge Wohlstandsmüll auf, darunter Zigarettenschachteln, Feuerzeuge, Lebensmittelverpackungen und Glasflaschen.

Einige Funde sorgten für Verwunderung, etwa Metallstangen, ein Autositz und Fahrzeugspiegel. Hinzu kamen Radkappen, Oberbekleidung und Schuhe. Der gesammelte Unrat füllte am Ende 21 Säcke. Auch die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sowie der Betreuer kam während der Aktion zu ihrem Recht: Dafür sorgten auf den zum Teil viel befahrenen Straßen Feuerwehrfahrzeuge mit eingeschaltetem Blaulicht.

Dadurch waren die anderen Verkehrsteilnehmer gewarnt und konnten sich in Fahrweise und Tempo auf die Müllsammler am Straßenrand einstellen. Die Jugendfeuerwehr Beckeln hat der Umwelt durchaus mit großem Eifer einen Dienst erwiesen. Gleichwohl fand der Nachwuchs das Verhalten einiger Zeitgenossen, die ihren Unrat einfach in die Natur werfen, schon befremdlich. Es dürfte doch nach ihrer Ansicht eigentlich kein Problem sein, den Wohlstandsmüll ordnungsgemäß zu entsorgen.

cb