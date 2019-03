Jugendchor führt Sklaverei-Musical auf

Geschichte des „Gospel-Express“

+ © Rottmann Strahlende Gesichter nach langen Proben: der Jugendchor „Harmony’s“. © Rottmann

Harpstedt – Die Aufführung des Jugendchors „Harmony´s“ der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Harpstedt am frühen Sonntagabend in der Christuskirche erntete großen Applaus der Zuschauer. Auch die Eltern der jungen Sänger waren involviert und hatten als Requisiten ein Boot und ein Fass gebaut. Der Höhepunkt war jedoch unumstritten eine rund 300 Kilogramm schwere Lokomotive, die das Bühnenbild vervollständigte. Gebaut hatte sie Günter Hanuschek, der das Kunstwerk in nur 14 Tagen fertigstellte. Der Kessel sowie die Laufräder bestehen aus Kunststoff, der komplette Rest aus massivem Holz. „Ich habe so eine ähnliche Lok mal auf einer Bühne gesehen und einfach drauflos gebaut – rein aus dem Gedächtnis heraus und ohne Zeichnungen.“ Hanuschek sagte, sie sei so massiv gebaut, dass Kinder unbedenklich darauf spielen könnten.