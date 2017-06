Jubilare erneuern Jawort im Jubiläumsjahr der Kirche

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. 50 Jahre liegt die am 21. Mai 1967 vollzogene Einweihung der Kirche in Dünsen zurück. Eigentlich kein Alter für ein Gotteshaus. Die sakrale Immobilie gäbe es wohl gar nicht, wären nicht nach dem Krieg so viele Heimatvertriebene in der Muna „gestrandet“. Die Zufluchtskirche trägt ihren Namen nicht von ungefähr. Die alteingesessenen Bürger hätten sie nie so richtig angenommen, weiß Ralph Altendorf, Vorsitzender des Heimatvereins. Wohl aber die Flüchtlinge.

Nur an Weihnachten ziehe es seit eh und je auch Ur-Dünser in das lange Zeit als Fremdkörper empfundene Gotteshaus. Dann seien die Bänke voll besetzt. Die Dünser legten Wert auf ihr eigenes Krippenspiel, weiß Altendorf. Ein Indiz für „Kirchturmdenken“? Der Vereinsvorsitzende überspielt die Frage mit einem Schmunzeln.

Bürgermeister Hartmut Post erzählt von einem Anruf, den er im Februar oder März von einer Pastorin aus Seckenhausen bekam: Die Geistliche offenbarte ihm, der Bruder des pensionierten Polizeibeamten Herbert Brunsch aus Groß Ippener und seine Gattin wollten ihr Jawort am 12. August anlässlich ihrer Goldhochzeit erneuern. „Das ist wahrscheinlich vor 50 Jahren das erste Brautpaar gewesen, das sich in der Zufluchtskirche nach deren Einweihung trauen lassen hat. Der Mann, mittlerweile Ruheständler, war früher Berufssoldat. Die Eheleute lebten damals in Groß Ippener und wohnen heute in einem Eigenheim in Seckenhausen. Sie sind auch schon hier gewesen und haben sich die Zufluchtskirche angesehen“, verrät Post. Pastorin und Organistin kämen anlässlich der Goldhochzeit mit aus Seckenhausen nach Dünsen. Als Hausherr hat Post dem Vorhaben der Jubilare in der Zufluchtskirche nicht nur zugestimmt, sondern auch seine große Freude darüber zum Ausdruck gebracht.

„Plötzlich war Glocke der Kirche etwas wert“

Dass er als Oberhaupt einer politischen Gemeinde in einem Gotteshaus das Sagen hat, erklärt sich aus einer Episode, die Anfang Dezember 2002 landesweit Furore in den Medien machte: Die evangelische Gemeinde Harpstedt brauchte Geld für die Renovierung der Christuskirche. Um welches zu akquirieren, beschritt sie teils sehr unkonventionelle Wege. Dazu zählte der Verkauf der Zufluchtskirche an die politische Gemeinde Dünsen für 151.453 Euro. Im Gegenzug mietete die Kirche das Gotteshaus zurück – für sieben Jahre. Die Christusgemeinde gewährte danach einen größeren Zuschuss für die Renovierung der Sakristei und zahlte weiterhin einen bescheidenen Obolus für die weitere Mitnutzung der Räumlichkeiten. Dass der eine oder andere Ratsherr angesichts jährlicher Unterhaltungskosten von 6 000 bis 7 000 Euro auch schon mal einen Abriss in Erwägung gezogen hat, verschweigt Post nicht.

Mittlerweile haben sich in der Zufluchtskirche unter anderem der Jugendtreff und die Veranstaltungsreihe „Kultur am Glockenturm“ etabliert.

Apropos Glockenturm: Der bestand ursprünglich aus Beton. Über die Jahrzehnte nagte der Zahn der Zeit daran. Die Standfestigkeit litt erheblich. Schließlich ließ sich der Abriss nicht mehr umgehen. Jahrelang fristete die Glocke auf langsam faulenden Holzbalken an der Kirche ein trostloses Dasein – zugewuchert von Unkraut.

„Sie tat mir fürchterlich leid“

„Sie tat mir fürchterlich leid“, sagt Post. Der Heimatverein habe dann die Idee gehabt, einen neuen Glockenturm aus Holz zu bauen. Das 2004 eingeweihte Ergebnis kann sich noch heute sehen lassen. „Der Verein hat damals in das Projekt sein ganzes Vermögen, viel Arbeitskraft und auch gesammelte Spenden gesteckt“, so der Bürgermeister. Örtliche Firmen hätten sich sehr großzügig gezeigt und letztlich zum Selbstkostenpreis mit Man- und Maschinenpower Arbeiten erledigt, weiß Ralph Altendorf. Der Holzturm kostete rund 24.000 Euro. Ein Drittel davon brachte der Heimatverein auf; eine erhebliche Summe schoss die Gemeinde Dünsen zu.

„Als wir die Glocke für den neuen hölzernen Turm haben wollten, war sie der Kirche plötzlich etwas wert“, erinnert sich Hartmut Post schmunzelnd an Verhandlungen mit dem früheren Pastor Gunnar Schulz-Achelis. „Wir sollten sie bezahlen. Das haben wir abgelehnt. Stattdessen hat die Gemeinde Dünsen sie für 30 Jahre gemietet. Wir mussten gegenüber der Kirche nachweisen, dass wir die Glocke gegen Diebstahl versichert haben.“ Obendrein sei die regelmäßige Wartung eingefordert worden. Einmal im Jahr rücke eine Firma an. Mit dem Unternehmen hat die Gemeinde einen Wartungsvertrag geschlossen.