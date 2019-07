44 Jubilare erinnern sich an ihre Konfirmation

+ Pastorin Elisabeth Saathoff mit den eisernen (oben), diamantenen (unten) sowie den Gnaden- und Kronjuwelen-Konfirmanden (rechts). Fotos: Bohlken

44 Jubilare haben am Sonntag in Harpstedt ihre 60, 65, 70 oder gar 75 Jahre zurückliegende Konfirmation gewürdigt. Im Festgottesdienst in der Christuskirche predigte Pastorin Elisabeth Saathoff über das Erinnern sowie Wendepunkte im Leben.