Jubiläum: Zwei Events für breite

Harpstedt – 290 Bürger aus Loué und Harpstedt werden am kommenden Samstagabend anlässlich des Festaktes zum 50-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft den Koems-Saal füllen. Das Jubiläum feiern im Wesentlichen diejenigen, die über Vereine und Organisationen den deutsch-französischen Austausch pflegen, zusammen mit Honoratioren der beiden Kommunen. Öffentlichen Charakter hat indes ein Freundschaftsspiel, das Fußballer des Harpstedter Turnerbundes und des Club athlétique de Loué am Sonntag, 20. Oktober, auf dem Harpstedter Schulsportplatz austragen. Das Match wird um 14.30 Uhr angepfiffen. Einlaufkinder begleiten die Spieler auf den Platz. Für Stärkungen sei mit „Kaffee, Kuchen und mehr“ gesorgt, so die Organisatoren. Zuschauer sind willkommen – im Übrigen auch bereits bei einem Blitzturnier der E-Junioren der Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener, das dem Freundschaftsspiel ab 12.30 Uhr vorausgeht. Der Nachmittag soll gegen 17.15 Uhr ausklingen. Schon um 17 Uhr beginnt in der Harpstedter Christuskirche das große Jubiläumskonzert unter Federführung von Steffen Akkermann mit den gemischten Chören aus Loué und Harpstedt, dem „Orchestre de la Vègre“, den „Ohrwürmern“ und den „Landstreichern“. Auch dieses Jubiläumsevent ist öffentlich. Eintritt wird nicht erhoben, am Ausgang aber um einen Beitrag für die Kollekte gebeten. boh