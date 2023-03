Jiu-Jitsu und Kickboxen – In Harpstedt sind die Löwen los

Mehr als 100 Jiu-Jitsu Kämpfer und Kickboxer beeindrucken 300 Zuschauer beim zweiten Lions-Cup in der Harpstedter Turnhalle am Schwarzen-Berg-Weg.

Harpstedt – Ringen, treten, boxen – beim zweiten Lions-Cup der Budo-Sportakademie Harpstedt ist den 300 Zuschauern in der Turnhalle am Schwarzen-Berg-Weg einiges geboten worden. Laut Veranstalter und Clubleiter Olaf van Ellen war das Jiu-Jitsu- und Kickbox-Turnier „ein Riesenerfolg“. Mehr als 100 Sportler waren dabei – größtenteils junge Jiu-Jitsu-Kämpfer im Alter von drei bis 14 Jahren. Beim Kickboxen traten Athleten im Alter von 16 bis 47 Jahren an.

„Bei uns gibt es keine Verlierer“, betonte van Ellen nach dem Turnier. „Alleine den Mut aufzubringen, bei teilweise bis zu drei Kämpfen anzutreten, muss belohnt werden“. Deswegen bekamen alle Teilnehmer einen Pokal und eine Urkunde. Die jeweils ersten drei Plätze wurden gesondert ausgezeichnet. Alle anderen Teilnehmer erreichten den vierten Platz und erhielten Extraauszeichnungen.

Agnieszka Woijcik aus Beckeln wird Grand-Champion

Auch der Grand-Champion, für den technisch versiertesten und mutigsten Kämpfer, wurde wieder ausgezeichnet. Die 58 Zentimeter große Trophäe gewann Agnieszka Woijcik aus Beckeln. Die 14-jährige Schülerin konnte in allen ihren Kämpfen überzeugen. Stolz nahm sie den Wanderpokal von Jamie Wilson entgegen. Sie gewann den Titel 2022.

Die jüngsten Teilnehmer im Alter von drei bis sechs Jahren waren die „Mini-Dragons“, „Power-Kids“ und „Ninjas“. Für sie wurde der Wettkampf „Mattenkönig“ ins Leben gerufen. Dabei ging es darum, den Gegner möglichst mit Jiu-Jitsu-Techniken von der Weichbodenmatte zu schubsen. Die Trophäe für das größte Nachwuchstalent ging an die fünfjährige Valentina Casciani aus Groß Mackenstedt, die zwar nicht den ersten Platz belegte, aber durch ihren Kampfstil viel Potenzial erkennen ließ, erklärte van Ellen.

Im Vorfeld der Kämpfe suchten sich die Kinder ihre Coaches aus den anwesenden Teilnehmern selbst aus. „Wir machen das, weil wir bei uns im Trainerteam nur zu zweit sind und deswegen bei diesem Wettkampf nicht jeden Kampf coachen können“, erklärte van Ellen. Jiu-Jitsu-Trainer Denis Pitkowski ergänzte: „Neben der ganzen anderen Erfahrung schweißt das die Kinder noch weiter zusammen.“

Erstmals traten beim Lions-Cup vier Athleten im Kickboxen an. Es wurde nicht im klassischen Kickboxen, sondern im Leichtkontakt-Kickboxen gekämpft. Dabei wurde jeder Treffer mit Punkten gezählt. Der Sportler mit der höchsten Punktzahl nach vier Runden à zwei Minuten gewann. „Da das eher Sparringsduelle waren, haben wir dort keinen Gewinner ermittelt“, so van Ellen.

Der Clubleiter bedankte sich nach dem Wettkampf vor allem bei den Unterstützern. Er schwärmte: „Durch die vielen Helfer wächst die tolle Budo-Gemeinschaft auch in Harpstedt und darüber hinaus. Sie machen dieses Event zu dem, was es ist.“

Der nächste Lions-Cup in Harpstedt ist für den 9. März 2024 geplant. Vorher wird der Leistungskader der Sportschule am Turnier in Moordorf (Ostfriesland) teilnehmen. Ein ganz besonderes Ziel für das junge Wettkampfteam ist die Teilnahme an der Europameisterschaft im Dezember in Norddeutschland. mv