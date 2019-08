Jeden Grund zur Freude

Harpstedt - Von Anja Rottmann. Die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Harpstedt am Sonnabend auf dem Koems-Gelände war ein voller Erfolg. Rund 350 Jungen und Mädchen in 32 Nachwuchsabteilungen wetteiferten beim „Spiel ohne Grenzen“ – einem Bestandteil der Miniolympiade auf Landkreisebene – um Punkte. Bei strahlendem Sonnenschein stellten sie ihre Fertigkeiten vor dem Publikum öffentlich unter Beweis.

Zehn Spielstationen galt es, zu durchlaufen. Dazu gehörten unter anderem: Erbsenlaufen, Wasserspiel mit Hindernissen, Bälle weitergeben, mit Schläuchen Wörter legen, Gummistiefel-Zielschießen, blindes Helmangeln sowie ein Funkspiel. Dabei mussten die Teilnehmer über Funk durchgeben, wo welche Legosteine gesucht werden müssen, um das Ergebnis „112“ zu erreichen. Jugendfeuerwehrwartin Jana Siemers sorgte mit ihrem Helferteam dafür, dass die einzelnen Stationen betreut wurden, dazu gehörten die Spiel- und Grillstationen sowie der Kuchen- und Getränkestand.

Rund 30 Helfer hatten alles im Vorfeld aufgebaut und den gesamten Tag mit gestaltet. Ein begehrtes Objekt war angesichts der heißen Temperaturen der Eiswagen mit verschiedenen Sorten. Auch die Jüngsten kamen beim Toben und Spielen ganz auf ihre Kosten: auf dem Trampolin (Sponsor Avacon), in der Sandkiste (Sponsor Jan Bode – Knolle), der Riesenrutsche (Sponsor Terratec) sowie auf der Hüpfburg der Aktiven Werbegemeinschaft. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt animierte zahlreiche Kinder, am Glücksrad zu drehen. Die Landessparkasse zu Oldenburg hatte dieses bereitgestellt und auch Preise wie Malbücher, Stifte und Brotdosen gestiftet.

Auch eine Ehrung stand auf der Tagesordnung: Oberlöschmeister Rüdiger Wolle erhielt als Anerkennung für seine Verdienste in und um die Jugendarbeit in der Feuerwehr die „Floriansmedaille“. Ein großer Höhepunkt ging im Zuge der Ehrungen über die Bühne: Die offizielle Übergabe eines gebrauchten Neunsitzer-VW-Busses vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt an die Jugendfeuerwehr (JF). „Die Finanzierung in Höhe von 15 000 Euro sowie der Unterhalt wurden beziehungsweise werden ausschließlich von uns übernommen – eine Anhängerkupplung stiftete Wachholder Kfz-Teile. Diese wurde von Kfz Landgraf kostenlos eingebaut. Auch eine Inspektion wurde im Zuge dessen vorgenommen“, erklärte der erste Vorsitzende Stephan Bruns. Die inoffizielle Übergabe erfolgte allerdings schon in den Ferien: Einen Tag, bevor die JF zum Zeltlager nach Hooksiel aufbrach. „Das war sozusagen eine Bruchlandung. Und selbstverständlich ist das Fahrzeug auch mit einem Feuerlöscher ausgestattet“, erklärte Bruns augenzwinkernd. Die Beschriftung erfolgte sehr kurzfristig durch die Firma Iken aus Wildeshausen. „Mittlerweile haben wir 30 Kinder, die von den Betreuern zu Wettkämpfen, Ausflügen und dergleichen transportiert werden müssen. Das Fahrzeug soll schwerpunktmäßig der JF zur Verfügung gestellt werden“, so Schriftführer Michael Kasch. Zur Freude aller wohnte Willi Laue, der vor Kurzem seinen 90. Geburtstag feiern konnte, der Veranstaltung bei. Ihm verdankt die Feuerwehr Harpstedt ihre Nachwuchsabteilung.

Zahlreiche Besucher schwelgten an dem Tag im Lämmerkoven in Erinnerungen, als sie die Höhepunkte aus 50 Jahren Jugendfeuerwehr in einer kleinen Bildergalerie verfolgen konnten. Kreativität hingegen konnte in der Bastelecke ausgelebt werden. Während der Siegerehrung – von Kreisjugendfeuerwehrwart Werner Mietzon vorgenommen – bedankte sich Jana Siemers „bei allen, die dieses heute hier ermöglicht haben. Es war schön zu sehen, dass unsere aufgestellten Attraktionen während der Auswertungen in Beschlag genommen wurden“. Sieger in der Altersgruppe A (zehn bis 14 Jahre) wurde die JF Sandhatten 1 vor der JF PriHoKleHe 1 und Wildeshausen 2. In der Altersgruppe B (zehn bis 18 Jahre) siegte die JF PriHoKleHe 1 vor der JF SchieSchö1 und Beckeln 1. Die Kinderfeuerwehren (sechs bis zehn Jahre) nahmen mit vier Mannschaften teil. Dabei belegten Harpstedt 2 und 1 die beiden vorderen Plätze, gefolgt von Ganderkesee 2 und 1.