Brandschützer wechselt auf die „Profischiene“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Auf die Frage nach seinem Berufswunsch hätte Jannik Stiller schon vor Jahren, als Teenager, geantwortet: „Feuerwehrmann“. Nun erfüllt sich der 20-Jährige seinen Traum. Anfang April beginnt die 18-monatige Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann.

Diese wird der Harpstedter in Dortmund durchlaufen. Wohnen wird er direkt am Phönixsee in einer WG – zusammen mit einer Psychologie- und einer Sonderpädagogikstudentin sowie einem Stadtplaner. Unsere Zeitung hat ihn zu seinem neuen Lebensabschnitt befragt.

Aus welcher Motivation heraus hast du dich für diesen Weg entschieden?

Mein Vater ist in Bremen bei der Berufsfeuerwehr. Seine Laufbahn hat mich schon ein bisschen auf den „Trichter“ gebracht. Früher wollte ich mal Landwirt werden. Mit etwa 14 dachte ich dann: Nee, ich werd’ Feuerwehrmann. Somit war für mich schon als Realschüler der weitere Weg vorgezeichnet. Ich wusste, dass ich als Voraussetzung eine abgeschlossene Ausbildung brauche, möglichst im handwerklich-technischen Bereich. Die habe ich dann gemacht, dreieinhalb Jahre lang in Bassum bei der Abfallwirtschaftsgesellschaft. Am 10. Januar habe ich die Lehre zum Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge erfolgreich beendet.

Du bist bereits in der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt und gehörtest davor schon der Jugendabteilung an. Was ermuntert dich dazu, auf die „professionelle Schiene“ zu wechseln?

Zum einen hat die Berufsfeuerwehr ein Aufgabenspektrum, das über das ihrer freiwilligen Kollegen deutlich hinaus geht, so auch im Rettungsdienst; daher deckt die Ausbildung auch diesen Bereich mit ab. Zum anderen finde ich es einfach sehr reizvoll, direkt am Geschehen zu sein, mit anpacken zu können und dabei viel Kontakt mit Menschen zu haben. In den freiwilligen Feuerwehren ist das im Prinzip genauso. Ich mache letztlich nichts anderes als mein Hobby zum Beruf.

Wie sieht die Ausbildung inhaltlich aus?

Bis ins letzte Detail weiß ich das auch noch nicht. Vereidigt werde ich schon am 31. März. Die Ausbildung beginnt offiziell am 1. April. Der fällt allerdings auf einen Sonnabend. Der Startschuss fällt für mich daher am 3. April; dann aber geht’s gleich ins Eingemachte. Das ABZ in Dortmund, das Ausbildungszentrum, liegt direkt neben der Feuerwache zwei. In diesem riesigen Komplex gibt es ein Gebäude nur für Schulungen und Theorie – mit Mensa, wo die Azubis nachmittags gemeinsam essen. Im berufspraktischen Komplex steht ein großes Haus aus Beton, ausgestattet mit Einrichtungsgegenständen wie Bettgestell, Küchenzeile und dergleichen. Alles ist aus Metall und mit Gas beflammbar. In diesem Trainingsgebäude kann ein Küchen-, ein ganzer Wohnungs- oder auch ein Dachstuhlbrand realistisch nachempfunden werden.

Ohne dass dabei alles verbrennt, versteht sich...

Genau. Das läuft alles über Gas. Wenn mal wirklich beim Üben etwas schief laufen sollte und es gefährlich zu werden droht, drückt jemand auf einen Knopf – und das Feuer ist aus.

Da musst aber nicht gleich zu Beginn der Ausbildung rein?

Nein, zunächst durchlaufe ich die Grundausbildung. Dazu zählt später auch die Atemschutzausbildung. Und dabei geht’s dann mit der Atemluftflasche auf den Rücken in das Betonhaus, wo die angehenden Berufsfeuerwehrleute etwa das Retten „Vermisster“, das richtige Verhalten bei einer Durchzündung, aber auch die Selbstrettung gezielt üben und lernen. Insgesamt halten sich theoretische und praktische Ausbildungsinhalte in etwa die Waage. Bei der Atemschutzausbildung bekommen die Auszubildenden natürlich zuerst die theoretische Unterweisung. Im rettungsdienstlichen Teil geht’s zunächst für etliche Wochen mit Theorie los, wobei aber praktische rettungsdienstliche Übungen wie das Legen von Kanülen schon einfließen. Danach sitze ich irgendwann als dritter Mann mit auf einem Rettungswagen, um dort Erfahrungen zu sammeln und Einblicke zu bekommen. Auch werde ich eine Zeit lang im Krankenhaus hospitieren.

Wann darfst du erstmals mit Berufsfeuerwehrleuten zu einem Einsatz? Schon vor Ablauf der 18 Monate?

Ja, im Zuge von Praktika auf der Wache. Davon gibt es zwei Stück. Der Auszubildende verstärkt während der Wachpraktika als dritter Mann auf dem Fahrzeug einen Trupp, der ja eigentlich grundsätzlich nur aus zwei Feuerwehrleuten besteht. Er bekommt erklärt, worauf im Einsatzgeschehen zu achten ist und wie er die in der Schule gelernten Dinge anwenden kann.

Gegen wie viele Bewerber musstest du dich behaupten?

Von etwa 300 wurden nur zehn genommen. Um dazu zu gehören, bedarf es schon eines starken Willens. Der Weg bis zur Aufnahme ist lang und ziemlich steinig. Nach der Bewerbung war ich für August 2016 zum theoretischen Test eingeladen worden. Dafür musste ich viel lernen. Per E-Mail bekam ich die Nachricht: „Sie sind weiter.“ Die nächste Hürde, der Sporttest, hatte es in sich. Die Bewerber mussten drei Kilometer in 15 Minuten laufen, die Drehleiter emporsteigen und sich in diversen Fertigkeiten und Geschicklichkeitsaufgaben beweisen – eine bestand darin, eine 80 Kilogramm schwere Puppe innerhalb einer Minute mindestens 66 Meter weit zu ziehen.

Ohne körperliche Fitness geht offenbar nichts. Welche weiteren Voraussetzungen sind unerlässlich für das Berufsbild?

Teamfähigkeit ist das A und O. Die Feuerwehr ist ja nichts anderes als ein großes Team. Da muss sich der eine blind auf den anderen verlassen können. Genauso wichtig: die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können und zu wissen, was man tut – auch unter Stress.

Ist die Übernahme auf eine Dienststelle nach erfolgreicher Ausbildung sicher?

Ja, die Azubis, die mit mir in Dortmund anfangen, werden ja mit dem Ziel ausgebildet, hinterher für die dortige Berufsfeuerwehr zu arbeiten.

Auf welche Wache der einzelne mal kommt, steht aber sicherlich zu Beginn noch nicht fest. Oder doch?

Wenn der Auszubildende die 18 Monate durchlaufen hat, wird er gefragt, auf welcher Wache er gern Dienst tun würde. Dann wird geschaut, ob dort Personal gebraucht wird oder es an anderer Stelle einen dringenderen Bedarf gibt. Mit ein wenig Glück läuft die Koordinierung des Personals so, wie man’s gern hätte, aber ob der Ausgebildete wirklich auf seine Wunschwache kommt, lässt sich nicht vorhersagen.

Wie viele Feuerwachen kämen theoretisch in Dortmund als Einsatzstellen in Betracht?

Neun. Eine davon ist allerdings die Wache der Flughafenfeuerwehr. Also sind’s eigentlich acht.

Ist zwingend eine handwerklich-technische Lehre Voraussetzung für die Ausbildung?

Sie muss zumindest abgeschlossen sein – und zudem für die Feuerwehr einen Nutzen haben.

Also ginge auch Chemielaborant statt Kfz-Mechatroniker?

Ja, durchaus. Bei Gefahrgutunfällen bekommt es die Feuerwehr ja häufig mit Chemie zu tun und muss sich im Umgang mit auslaufenden Stoffen auskennen. Diverse andere Berufsbilder kommen ebenso in Betracht, sogar solche, die vielleicht nicht sofort nahe liegen zu scheinen. Auch gelernte Köche haben sich schon zu Berufsfeuerwehrleuten ausbilden lassen.

Wie sieht’s mit der Vergütung aus? Oder musst du noch Geld mitbringen?

(lacht) Ja, aber nur, weil ich ja meinen Lebensmittelpunkt nach Dortmund verlege, dort in eine Wohngemeinschaft ziehe und mein Zimmer einrichten muss. Das ist natürlich alles mit Kosten verbunden. Die Vergütung in der Ausbildungzeit ist von Feuerwehr zu Feuerwehr durchaus etwas unterschiedlich. Sie bewegt sich meines Wissens um 1100 Euro.

Wann ziehst du um?

Das Mietverhältnis beginnt laut Vertrag am 15. März. Ich darf aber zwei Tage vorher einziehen. Es gibt ja auch noch ein bisschen zu tun: Streichen, Möbel aufbauen und so weiter. Die Vierer-WG, in die ich ziehe, bewohnt ein kleineres Mehrfamilienhaus, das kernsaniert worden ist. Das liegt nicht mal 50 Meter vom Phönixsee entfernt – in einem neu entwickelten Stadtteil.