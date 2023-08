„Jan Harpstedt“: Schultüte ersetzt Fahrkarte

Abc-Schützen, die ihre Schultüte mitbringen, brauchen keine Fahrkarte. © Joachim Kothe (DHEF)

Harpstedt/Delmenhorst – Abc-Schützen, die gerade eingeschult worden sind und jeweils mit ihrer Schultüte zum Bahnsteig kommen, können am Sonntag, 3. September, gratis in der Museumsbahn „Jan Harpstedt“ mitfahren. Darauf weist Joachim Kothe, Pressesprecher der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF), hin. „Unser Dampfzug-Team freut sich auf die Erstklässler und verspricht mit Blick auf die Reise in den altertümlichen Waggons viel Spaß“, ergänzt er.

Um 9.30 Uhr verlässt der erste Zug den Bahnsteig in Harpstedt mit Ziel Delmenhorst; weitere folgen um 13.30 Uhr und 17 Uhr. In Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und am Hasporter Damm gibt es Gelegenheit zum Ein- und Aussteigen. Ebenso am Bahnhof Grüne Straße in Delmenhorst-Süd, der Endstation. Von dort geht es um 10.45 Uhr, 14.45 Uhr und 18.20 Uhr zurück nach Harpstedt.

Mitgeführte Fahrräder können abseits der Personenabteile mitreisen. Buffetwagen und Minibar halten Snacks und Getränke bereit. Fahrkarten sind direkt vor Ort erhältlich – oder online unter jan-harpstedt.de buchbar. Größeren Reisegruppen empfehlen die DHEF eine Anmeldung unter Telefon 04244/2380. Am Tag des offenen Denkmals, 10. September, ist die Fahrzeughalle in Harpstedt von 13 bis 17 Uhr zur Besichtigung geöffnet.