„Jan Harpstedt“ wieder vom Flecken nach Delmenhorst unterwegs

Harpstedt – „Unsere Dampflok ist aller Voraussicht nach wieder einsatzbereit“, freut sich Andreas Wagner, 1. Vorsitzender der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF).

Das Dampfross werde am Montag, 1. Mai, und auch danach wieder seine angestammte Strecke zwischen dem Flecken und Delmenhorst befahren. „Alle Reparaturen sind nahezu abgeschlossen, und unsere Mannschaft freut sich auf viele Fahrgäste am 1. Mai und den nachfolgenden Fahrtagen“, ergänzt er in einer Pressemitteilung.

Am 1. Mai fahren die historischen Züge drei Mal auf der gesamten Strecke. Das letzte Zugpaar des Tages wird allerdings nicht von der Dampf-, sondern der Diesellok 9 der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) bewegt. „Unser sonst immer dafür eingesetzter Triebwagen 121 befindet sich in mehrjähriger Aufarbeitung“, erklärt Wagner.

Sonder-Stempel möglich

Der erste Zug verlässt Harpstedt um 9.30 Uhr in Richtung Delmenhorst. Weitere folgen um 13.30 und 17 Uhr. Zwischenstationen sind Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm. Von Delmenhorst zurück geht es um 10.45, 14.45 und 18.20 Uhr.

Im frisch aufgearbeiteten Büfettwagen und der Minibar können sich die Fahrgäste verköstigen lassen. „Und auch unser kombinierter Pack-/Postwagen geht wieder mit auf die Reise“, vermeldet Pressesprecher Joachim Kothe. „Eingeworfene Postkarten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpost-Stempel, bevor sie an die Deutsche Post übergeben werden.“

Auch Fahrräder werden mitgenommen

Fahrräder werden in allen Zügen mitgenommen. „Ein Pack- und ein Güterwagen fahren in jedem Zug mit, um die Fahrräder und auch E-Bikes abseits der Personenabteile zu befördern“, erläutert der Pressesprecher.

Den genauen Fahrplan, eine Möglichkeit zur Online-Buchung und weitere Informationen zur Bahn gibt es im Internet unter www.jan-harpstedt.de und unter der Telefonnummer 04244/2380. Dort sollten sich auch größere Reisegruppen anmelden.

Während der Saison 2023 verkehrt die Museumsbahn noch am 18. und am 28. Mai, 11. Juni, 9. und 23. Juli, 6. und 20. August sowie am 3. und 17. September. Zum Jahresschluss sind im Dezember an den Wochenenden um den 2. und 3. Advent wieder Nikolausfahrten geplant, und auch an Heiligabend kann man sich die Zeit des Wartens aufs Christkind mit einer Bahnfahrt verkürzen.