Rauch aus Dampflokschlot ruft Feuerwehr auf den Plan

Von: Jürgen Bohlken

Dunkler Rauch ist zwar ein untrügliches Zeichen für Feuer; der Qualm aus dem Dampflokschlot wird aber mitunter falsch interpretiert, stellen die Eisenbahnfreunde fest. © Eisenbahnfreunde

Harpstedt/Delmenhorst – Dass sie ihre Dampflok wegen der Gefahr von Flächenbränden nicht im Museumsbahnfahrbetrieb auf den DHE-Gleisen einsetzen dürfen, müssen die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) aktuell, im verregneten norddeutschen Sommer 2023, nicht befürchten. Gleichwohl rufen sie zuweilen die Brandschützer auf den Plan, wenn auch ohne eigenes Verschulden.

Der dunkle Rauch aus dem Dampflokomotivenschlot veranlasse in der laufenden Saison immer wieder aufmerksame Mitbürger, „die lokalen Feuerwehren zu alarmieren“, hat Eisenbahnfreund Hendrik Erbe vor wenigen Tagen in der Facebookgruppe „Weltstadt Harpstedt“ gepostet. Zuletzt sei das am 23. Juli in Groß Mackenstedt vorgekommen.

Den Feuerwehren entlang des DHE-Schienenstrangs sei die historische Kleinbahn „Jan Harpstedt“ natürlich bekannt. Trotzdem müssten sie „bei jeder Alarmierung ausrücken, nur um dann festzustellen, dass das Feuer mal wieder das in unserer Lokomotive war“, so Erbe.

Er vermutet einen Zusammenhang mit der lange nicht einsatzfähigen Lok – und damit, dass es sich zeitweise pandemiebedingt gar nicht gelohnt hätte, sie für den Fahrbetrieb zu nutzen. Hier wirke sich offenbar aus, dass die DHEF ihr „Dampfross“ von 2019 bis zum 1. Mai dieses Jahres nicht mehr bewegt hätten „und wir in der Bevölkerung nicht mehr bekannt genug sind, um die sonntägliche Situation richtig einzuschätzen“. Erbe will aber nicht missverstanden werden: „Ein Fehlalarm ist besser als ein nicht gemeldeter echter Brand“, betont er und rät: „Bleibt wachsam, Leute, und wählt im Zweifel die 112!“

Wieder Museumsbahnfahrbetrieb

Sein Hinweis auf den wiederholt falsch interpretierten Rauch kommt zur rechten Zeit, denn schon am kommenden Sonntag, schicken die DHEF ihren Museumszug wieder „mit Dampf“ auf die Reise.

Der erste Zug verlässt den Bahnsteig in Harpstedt um 9.30 Uhr mit Ziel Delmenhorst. Weitere folgen um 13.30 Uhr und 17 Uhr. Zwischenstationen zum Ein- und Aussteigen sind Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und Hasporter Damm. Vom Bahnhof Grüne Straße in Delmenhorst-Süd geht es um 10.45 Uhr, 14.45 Uhr und 18.20 Uhr zurück nach Harpstedt.

Fahrkarten gibt es auch direkt beim Zugpersonal. Buffetwagen und Minibar halten Snacks und Getränke für die Fahrgäste bereit. Fahrräder und Pedelecs von Passagieren dürfen mitreisen und werden abseits der Personenabteile befördert.

Wenngleich der Sommer seit Wochen eher wie ein verfrühter Herbst daherkommt, hoffen die DHEF auf reichlich Zulauf – und auch darauf, dass viele Fahrgäste die Chance nutzen, die Museumsbahnfahrt mit einer individuellen Radtour zu kombinieren. Schließlich lautet das Credo der Norddeutschen doch: „Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur unangepasste Kleidung.“