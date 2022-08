„Jan Harpstedt“: Gratisfahrten für Abc-Schützen

Von: Jürgen Bohlken

Nach den Sommerferien eingeschulte Abc-Schützen mit Schultüte fahren am Sonntag gratis im Triebwagenzug mit. © Kothe/DHEF

Harpstedt/Delmenhorst – „Wer in diesem Jahr in die Schule gekommen ist und seine Schultüte mitbringt, hat am Sonntag, 4. September, freie Fahrt in unserer Museumsbahn und braucht keine Fahrkarte“, betont Joachim Kothe, Pressesprecher der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF), die ihrerseits die historische Kleinbahn „Jan Harpstedt“ betreiben.

Leider sei die Dampflok noch nicht bereit, die Schulanfänger zu empfangen, bedauert er, versichert aber: „Auch eine Fahrt im Triebwagenzug mit seinen altertümlichen Waggons bringt eine Menge Spaß.“

Am kommenden Sonntag fährt die Museumsbahn zweimal ab Harpstedt bis Delmenhorst-Süd und zurück. Der erste Triebwagenzug verlässt den Harpstedter Bahnsteig um 9.40 Uhr; ein weiterer folgt um 14 Uhr. Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten gibt es auch an allen „Unterwegs-Stationen“, also in Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte, Heiligenrode, Groß Mackenstedt, Stelle, Annenheide und am Hasporter Damm. Ebenso am Zielort, dem Bahnhof Grüne Straße in Delmenhorst-Süd. Von dort geht es um 11 Uhr und 15.15 Uhr zurück gen Harpstedt. Eine Maskenpflicht im Zug besteht nicht mehr. Die DHEF empfehlen gleichwohl das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes.

Mitreisende können den Ausblick von der Plattform genießen. Fahrkarten sind nicht nur online, sondern ebenso am und im Zug erhältlich. „Unser kombinierter Pack-/Postwagen geht auch mit auf die Reise“, ergänzt Kothe. „Dort eingeworfene Postkarten und Briefe bekommen einen Sonder-Bahnpoststempel, bevor sie an die Deutsche Post übergeben werden.“

Fahrräder dürfen im Zug mitreisen – abseits der Personenabteile. Um das Ein- und Ausladen kümmert sich erfahrenes Personal. Größeren Reisegruppen, die mitfahren wollen, wird empfohlen, sich unter der Telefonnummer 04244/2380 anzumelden.

Weitere Infos unter: jan-harpstedt.de.